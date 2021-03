Mis a jour : le lundi 22 mars 2021 à 23:03

Mot-clefs: actions directes

Lieux: montreuil



La semaine dernière, en se promenant dans les rues du bas Montreuil, on a remarqué que le LCL (Le Crédit Lyonnais) avait été attaqué. Des bombes de peintures ont repeint la façade, des fenêtres ont subi des chocs qui les ont étoilées et les portes d'entrée vitrées ont été brisées en mille morceaux, si bien qu'elles ont cédé et laissé le passage grand ouvert. Un tag sur le mur : "squat expulsé = LCL attaqué".

Sûrement une référence à l'expulsion du Marbré, un squat autonome du bas Montreuil, qui a eu lieu le 26 février dernier.