Rappel : 20 mars, Journée de lutte contre les violences d’État

Mis a jour : le vendredi 19 mars 2021 à 21:32

Mot-clefs: Racisme Répression Resistances antifascisme

Lieux:



Toulouse : Le Comité Vérité et Justice 31, la Case de Santé, Grisélidis, le Jeko, Toulouse Anti Cra et Révolte Décoloniale appellent à une journée d’action le samedi 20 mars 2021 afin de protester contre l’impunité du racisme d’État, de l’islamophobie, du sexisme, des violences et des crimes des forces de l’ordres.





Dans le cadre des journées internationales contre les violences policières (15 mars), pour l’élimination des discriminations raciales (21 mars) et suite à l’appel national lancé par des familles de victimes et des blessés, le Comité Vérité et Justice 31, la Case de Santé, Grisélidis, le Jeko, Toulouse Anti Cra et Révolte Décoloniale appellent à se rassembler à Toulouse le samedi 20 mars 2021 afin de protester contre l’impunité du racisme d’État, de l’islamophobie, du sexisme, des violences et des crimes des forces de l’ordre.



Rendez-vous à 13h12 au métro Capitole.

À partir de 15h30, retrouvons-nous à la Case de Santé, place Arnaud Bernard, pour se rencontrer, discuter et envisager la suite de la mobilisation ensemble.



Vérité et justice pour toutes les victimes des violences d’État, de l’islamophobie et du racisme structurel.

https://iaata.info/Journee-de-lutte-contre-les-violences-d-Etat-4668.html