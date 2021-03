Nouvelle parution: Contre le scientisme, Pierre Thuiller (ed. L’Impatience)

Mis a jour : le lundi 15 mars 2021 à 13:57

Contre le scientisme, Pierre Thuiller



Depuis l’introduction: Dans Contre le scientisme l’accusation est

particulièrement portée contre la science, dont l’auteur analyse le

parcours historiquement déterminé et l’idéologie mortifère dont elle se

fait porteuse.



Le principal mérite du livre de Thuillier réside dans la force avec

laquelle il détruit cette rhétorique tant enracinée, ce mythe de la

neutralité de la science, en montrant comment en réalité elle a toujours

été, comment elle est, et comment elle ne peut qu’être complice du

pouvoir. Il montre au contraire à quel point, elle est elle-même devenue

un véritable totalitarisme : dans sa prétention à être la seule forme

légitime de production de la vérité, dans l’omniprésence avec laquelle

sa logique envahit tous les domaines de l’existence, et dans les

instruments technologiques toujours plus ravageurs qui sont produits

grâce aux connaissances qu’elle fournit.



Editions L’Impatience, janvier 2021



Format a6, 216 pages, 5 euro (4e pour distro)



impatience[[a]]riseup.net



impatience.noblogs.org