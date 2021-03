Toulouse : manifestation en commun libre et nécessaire !

Mis a jour : le samedi 6 mars 2021 à 20:13

Mot-clefs: Répression Resistances contrôle social actions directes quartiers populaires

Lieux:



Mix'art Myrys, SUD Culture 31, Collectif Bleu Bleu, Collectif citoyen des ami.e.s de Mix'Art Myrys, Maison du peuple de Pibrac, Aux Arts Etc, DAL Toulouse31, Centre Solidaire Abbé Pierre, Toulouse en Luttes, Coordination Intermittent-es et Précaires Midi-Pyrénées (CIP MP), Collectif Hôpital La Grave

Suite aux attaques sans précédent de la Ville de Toulouse contre Mix'Art Myrys, Le Bleu Bleu, le DAL 31/ Fondation Abbé Pierre, contre le Jardin Partagé Fontaine Lestang, nous ne pouvons qu'acter que cette nouvelle majorité ne veut plus entendre parler d'initiatives citoyennes, d'auto-organisation des habitantes et habitants, de Commun(s), y compris en lien avec les politiques publiques existantes.

Il est pourtant chaque jour plus évident que penser les politiques publiques, l'intérêt général et l'utilité publique à l'aune des communs et du dialogue démocratique devient incontournable. Incontournable au titre de l'urgence climatique, démocratique, sociale et sociétale.

Nous souhaitons alerter nationalement sur une volonté d'ingérence sur les acteurs de la société civile qui questionnent l'ordre social actuel pendant que les acteurs économiques, eux, sont élevés par le gouvernement au rang de partenaires privilégiés au mépris du vivre ensemble et de l'urgence écologique.

En attaquant nos collectifs, ils attaquent nos solidarités !

VENEZ MUNIS DE VOS PLUS BEAUX MASQUES !

REVENDIQUONS NOS ÉTINCELANTES DIFFÉRENCES !

DRESS CODE COULEUR UNIE DU MASQUE AUX PIEDS !