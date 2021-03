Attaquer le monstre néolibéral techno-autoritaire bleu-blanc-brun

Mis a jour : le jeudi 4 mars 2021 à 20:58

Le 16, 17 et 18 mars 2021, après l'Assemblée Nationale en novembre dernier et le Sénat à huit-clos début mars, la loi Sécurité Globale passera au stade de la discussion en séance publique. Cela fera aussi un an que se succèdent les mesures sanitaires liberticides orientées au seul avantage du Capital, deux ans que le Fouquet a été incendié et 150 ans que les ouvriers du nord et de l’est de Paris ont refusé de se laisser désarmer pour finalement s’organiser en Commune contre la bourgeoisie et le pouvoir.



Mars 2021

Contre le cauchemar technologique et sécuritaire et le monstre néolibéral bleu-blanc-brun, il est vital pour nous aussi de ne pas se laisser désarmer.

Nous fêtons le printemps étoilé et attaquons les fausses constellations.

À l'assaut du Ciel ! Vive la Commune !