Guerre sociale totale : Macron sabre les droits des chômeurs

En pleine pandémie, et alors que les libertés sont suspendues depuis un an, le gouvernement continue inlassablement son opération d'agression contre les plus pauvres. La version finale de la réforme du chômage a été présentée, et un décret sera publié dans les prochaines semaines : la réforme commencera à s'appliquer dès le 1er juillet prochain. La priorité du gouvernement, la mesure qui prendra effet le plus rapidement, sera une baisse massive des allocations chômage : celles-ci pourront être divisées par presque deux, dans le pire des cas.

Selon le ministère du travail, 800 000 demandeurs d'emploi seront concernés. Le cabinet d'Élisabeth Borne précise « que tous ne seront pas touchés d'un coup. Ce chiffre est une estimation dans le temps ». Les syndicats parlent d'un « véritable scandale », « on punit les demandeurs d'emploi, les plus précaires et on punira - peut-être - les entreprises ».

Alors que la crise précipite dans la misère sociale, affective, morale, des millions de personnes, que la précarité explose, le gouvernement se fixe donc comme objectif principal d'appauvrir les plus pauvres et les plus en difficulté. Il est évident que Macron teste, sur tous les plans, jusqu'où il peut aller sans provoquer une explosion généralisée. Et visiblement, il peut aller loin, très loin ...

