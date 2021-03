Espagne et Grèce : émeute pour la libération de prisonniers politiques

Mis a jour : le jeudi 4 mars 2021 à 12:12

Mot-clefs: Resistances prisons révolte

Lieux: espagne grèce



CATALOGNE : DEUX SEMAINES DE RÉVOLTE – Un rappeur catalan de 32 ans, Pablo Hasél, a été condamné à neuf mois de prison ferme, suite à plusieurs tweets et textes dénonçant le roi Juan Carlos 1er impliqué dans des scandales ou les violences policières, notamment à l’encontre les migrants et des manifestants. Une « apologie du terrorisme » et une « insulte contre la Couronne » selon la justice espagnole. Des manifestations massives et des affrontements ont lieu presque tous les soirs à Barcelone et dans de nombreuses villes, depuis quasiment deux semaines maintenant. Dans les cortèges, les slogans exigent la liberté pour Hasél, mais ils dénoncent aussi la situation sociale de plus en plus catastrophique pour les travailleurs et travailleuses, la jeunesse et les secteurs populaires. La révolte est montée d'un cran ces derniers jours, avec des banques et des camions de police visés par des cocktails molotov.