Rassemblement contre l’impunité et les violences d’État

Mis a jour : le dimanche 28 février 2021 à 10:55

Mot-clefs: Racisme Répression Resistances antifascisme anti-repression

Lieux:



Le Comité Vérité et Justice 31 appelle à un rassemblement le samedi 20 mars 2021 afin de protester contre les violences policières, carcérales, judiciaires, pénitentiaires et islamophobes.





Dans le cadre des journées internationales contre les violences policières (15 mars), pour l’élimination des discriminations raciales (21 mars) et suite à l’appel national lancé par des familles de victimes et des blessés, le Comité Vérité et Justice 31 s’associe et appelle à se rassembler à Toulouse le samedi 20 mars 2021 afin de protester contre les violences policières, carcérales, judiciaires, pénitentiaires et islamophobes.

Rendez-vous à partir de 13h12 au métro Capitole.

Vérité et justice pour toutes les victimes des violences d’État et du racisme structurel.