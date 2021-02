Mis a jour : le lundi 15 février 2021 à 14:05

Mot-clefs: amour

Je ne veux pas de votre polyamour parce que ma manière mystérieuse d'amour est basée sur le sexe, plein de désirs, de tendresse, de créativité et d'attaque. Je ne veux pas de votre stratagème parce que j'imagine que tu passes deux semaines avec ta femme, deux semaines avec moi comme une habitude ennuyeuse. Je ne veux pas de ton polyamour parce que tu as déjà une femme principale et que je serai ta femme secondaire. Je ne veux pas de votre polyamour parce que c'est de la polygamie. Je ne veux pas de votre polyamour parce que vous ne pouvez pas encadrer ma vie sexuelle et mes désirs dans votre façon polyamour. Je veux me marier à Las Vegas pour m'amuser. Je veux faire des trios amoureux. Je veux de l’amour libre, c’est tout. Et parce que ton amour n'est pas libre mais déjà mort à jamais, je ne veux pas ton amour. Laisse moi seul maintenant.

