[GPII] PROJET TROPICALIA Stoppons le gigantesque « zoo tropical sous cloche »

[GPII] [ZAD] PROJET TROPICALIA

Stoppons le gigantesque « zoo tropical sous cloche »

En décembre 2015, la France présidente de la COP 21 prenait la tête de la lutte contre le réchauffement climatique et se vantait d'être la meilleure de la classe.

5 ans après les accords de Paris, et malgré les alertes envoyées par les experts du GIEC et les citoyens dans les marches pour le climat, malgré les actions de différents mouvements militants et associatifs, la bonne élève se mue en cancre : notamment en laissant la Région des Hauts-de-France construire la plus grande serre tropicale du monde... dans le nord de la France.

Non, vous ne rêvez pas !

Bienvenue au royaume de la démesure et de l'absurdité !

Planté entre la commune de Verton et Rang-du-Fliers, à quelques kilomètres de Berck, ce projet s'étend sur près de 10 hectares : un dôme en plastique de 20 000 m², de plus de 32 mètres de haut, qui abritera des plantes tropicales, des animaux exotiques (reptiles, papillons, poissons, oiseaux...) et des arbres de la forêt amazonienne. Tout cela maintenu à 28° toute l'année, sur un territoire à forts enjeux environnementaux, à 1 km du site Natura 2000 « Marais de Balançon » et 550 mètres de la zone d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF). L'artificialisation des terres agricoles est pourtant l'une des causes principales de la perte de notre biodiversité.

La Côte d'Opale n'a pas besoin d'un « Zoo tropical sous cloche ». TROPICALIA est un projet dépassé, destructeur du climat et coûteux en argent public !

Nous, responsables d'associations de protection de l'environnement, de collectifs citoyens, de défense des animaux, de randonneurs, hommes et femmes politiques, élu.e.s syndicaux, paysans soucieux de la terre, sommes scandalisé.e.s par ce projet, aberration écologique, économique et démocratique, et appelons à l'abandon de ce projet !

Rassemblement Non à Tropicalia

rendez-vous samedi 6 février 2021, pour un rassemblement !

Une manifestation contre le projet Tropicalia de serre tropicale géante : https://reporterre.net/Une-manifestation-contre-le-projet-Tropicalia-de-serre-tropicale-geante