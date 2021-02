Angers - Mise en lumière du "dévouement" des militants fascistes.

Mis a jour : le jeudi 4 février 2021 à 10:27

Mot-clefs: antifascisme

Lieux: Angers











- Paul Pichon arrive de Versailles où il militait chez les fascistes d’Auctorum. Il a été inculpé pour les violences commises lors de l’ouverture du pseudo-squat de l'alvarium

Relaxé.« Les faits sont insignifiants » dixit le juge. impunité



- Ce procès impliquait Baudouin Le Nalio, ancien scout si affable qu’on l'a vu aider la BAC ce samedi. Relaxé pour le même motif.Après une telle décision de justice il ne faut pas être surpris qu’il se sente autorisé à s'armer d’une batte dans la rue.



- François-Aubert Gannat

Violences, agressions et injures racistes, « chasse aux noirs et aux arabes », chants/saluts nazis lors d’une virée nocturne d'une 15aine de fascistes en oct. 2016 à Angers.

Condamné à 10 mois avec sursis + 175h de TIG.



- François-Aubert Gannat, bis. Injures racistes et suprémacistes en mai 2017 :

"Ton pote est d’une sous-race. Même mon chien et mon singe sont d’une race supérieure à la sienne".

Condamné puis relaxé suite à une erreur du parquet de la cour d’appel.



- Mayeul Michon Du Marais, le lyonnais poursuit ses études à Angers. Poursuivi pour agression raciste en mai 2018.Relaxé au bénéfice du doute.





- Théodore Riant

"Graphiste" de l'alvarium.

Participation aux agressions avec armes (batte de base-ball, matraque, poings américains) à Le Mans en déc 2019.

Condamné : amende de 300 à 600€ et interdiction de détenir une arme pendant 3 ans.



- Le petit chef se débat toujours en pleine affaire Comunotec et ses dernières justifications dans la presse n’ont pas été convaincantes, il n’a pas répondu sur le fond et l'affaire est loin d'être close.

Le problème avec l'alvarium ne vient pas d'une ou 2 brebis galeuses et nous pourrions ressortir d'autres histoires avec des militants qui ne sont pas sur la photo.Le problème est simple : c'est l'existence même de l'alvarium.