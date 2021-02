Film « Sécurité globale : de quel droit ? »

Mis a jour : le mardi 2 février 2021 à 09:27

Mot-clefs: contrôle social

Lieux: france



Novembre 2020. L’état d’urgence sanitaire est en vigueur. La population française est confinée, nul ne peut sortir de chez soi, sauf dans quelques cas « dérogatoires » et moyennant une attestation. C’est précisément ce moment hors du commun que le gouvernement choisit pour faire adopter – suivant la procédure d’urgence – une loi sur « la sécurité globale » qui vient accroître les dispositifs de contrôle et de surveillance.

Que signifie cette idée de « sécurité globale » et d’où vient-elle ? Quels sont les nouveaux systèmes de surveillance envisagés ? Qu’est-ce que le continuum de sécurité ? Que révèle le processus parlementaire d’adoption de la loi ? Pourquoi la liberté d’opinion est-elle menacée ?

Ce film croise les points de vue de sept universitaires, chercheuses et chercheurs en droit, spécialistes du droit pénal, de politique criminelle, des données personnelles et de l’espace public. Interrogées sur cette proposition de loi « Sécurité globale », ils et elles décryptent les dispositifs techno-policiers prévus par le texte et, au-delà, le projet politique qu’il recèle.

Les personnages expliquent le nouveau « continuum de sécurité », les dispositifs de techno-police et le projet politique qui va avec. Il rappelle aussi que, depuis des siècles et contre la logique de ce texte, la rue est à nous.

N’hésitez pas à faire circuler, l’objectif est d’informer le (grand) public sur un texte qui nous semble - parmi d’autres - très inquiétant.

Le film est libre de droit, publié sous licence libre créative common.

https://kparrot.gitlab.io/securite-globale-de-quel-droit/