Création du Réseau d’Actions contre l’Antisémitisme et tous les Racismes. Communiqué de lancement et déclaration d’intention.

Nous partageons ici le communiqué de lancement ainsi que la déclaration d’intention du Réseau d’Actions contre l’Antisémitisme et tous les Racismes (RAAR). Le RAAR est un réseau de combat contre l’antisémitisme ancré dans les luttes sociales et antiracistes. Des actions, des analyses, un site etc suivront bientôt

Pour un Re?seau d’Actions contre l’Antise?mitisme et tous les Racismes (RAAR)

Nous avons de?cide? de cre?er un re?seau de lutte contre l’antise?mitisme et tous les racismes malgre? les difficulte?s auxquelles nous faisons face dans le contexte sanitaire et social actuel. Nous choisissons la date de lancement du 21 janvier en me?moire de l’enle?vement de Ilan Halimi, se?questre?, torture? et tue? parce que juif, il y a quinze ans. L’ignominie du crime avait de?fraye? la chronique, ainsi que l’antise?mitisme manifeste l’ayant motive?. Cette date repre?sente la re?surgence des meurtres antise?mites en France et fait de Ilan Halimi la premie?re victime reconnue comme assassine?e par antise?mitisme dans la pe?riode re?cente.

Le Re?seau d’Actions contre l’Antise?mitisme et tous les Racismes regroupe des organisations, collectifs et individus partie prenante du mouvement social. Juives, juifs ou non, militant.es syndicales.aux, associatives.fs, ou politiques encarte?.e.s ou non, e?tudiant.es, universitaires, salarie?.es, sans-emploi, retraite?.es, fe?ministes, e?cologistes, toutes et tous re?solument anti-racistes. Provenant de diverses re?gions, nous nous sommes re?unis la premie?re fois en septembre 2019, dressant un constat commun : la difficulte? d’identifier et de nommer l’antise?mitisme actuel y compris lorsque ce de?ni e?mane de notre propre camp politique.

Notre objectif : donner des clefs pour la renaissance d’un mouvement progressiste uni qui affiche ses valeurs et lutte contre la haine et toutes les discriminations. Ce re?seau nous parai?t plus que jamais ne?cessaire face aux the?ses complotistes et antise?mites auxquelles la pande?mie a donne? une vigueur nouvelle, afin d’apporter une lecture claire des me?canismes et propagandes haineux et contribuer a? une prise de conscience. Cette de?marche pe?dagogique servira notamment a? combattre le terrorisme djihadiste et les courants islamistes pour qui l’antise?mitisme est central, autant que les attaques racistes de ceux qui n’ont de cesse de s’acharner sur les musulman-es, les rendant en plus responsables du « nouvel antise?mitisme », comme si l’antise?mitisme historique cher a? la « vieille France » avait disparu.

Le complotisme autour de la pande?mie vient s’ajouter a? un antise?mitisme qui n’a eu de cesse de se de?velopper ces dernie?res anne?es

La pande?mie de Covid-19 donne lieu a? un de?luge de messages complotistes a? tonalite? antise?mite. De?s mars 2020, me?decins, laboratoires pharmaceutiques et personnalite?s juives sont accuse?s de comploter contre la sante? de la population mondiale. Ces accusations, re?miniscences des pires traditions antise?mites attribuant aux Juives/Juifs les e?pide?mies du passe? par empoisonnement des puits, sont utilise?es par diffe?rents camps politiques afin de gagner en popularite?.



Les graves e?ve?nements du 6 janvier a? Washington ne laissent aucune place a? l’ambigui?te?. Des centaines de partisan.e.s de Donald Trump encourage?.e.s par ce dernier, envahissent le Capitole pour empe?cher l’investiture de Joe Biden. Parmi ces activistes ultra-conservateurs dont beaucoup sont arme?-es, des supre?macistes sudistes pro-esclavagisme et des ne?o-nazis sont identifi-e?es. La menace raciste et antise?mite est concre?te et s’affiche au grand jour. Encore une fois, les re?actions politiques ont e?te? bien faibles sur ce point.

Ces e?ve?nements ont lieu alors me?me que de nombreux actes antise?mites se multiplient en Europe depuis des anne?es : profanations de se?pultures, agressions, insultes sur les re?seaux sociaux... On se souvient de l’attentat d’extre?me droite a? la synagogue de Halle en 2019 le jour de la fe?te de Kippour, dont l’auteur vient d’e?tre condamne? ou de l’attentat djihadiste de l’Hyper Cacher.



Plus re?cemment, c’est une dauphine de Miss France, April Benayoum, qui a massivement e?te? insulte?e et menace?e en re?fe?rence a? la Shoah avec des messages proclamant « Tonton Hitler, t’as oublie? d’exterminer Miss Provence », en raison des origines israe?liennes de son pe?re. Si des condamnations ont bien e?te? entendues, des re?actions ambivalentes, voire justificatrices ont e?galement e?te? exprime?es.

Un re?seau d’actions

Face a? l’augmentation constante des faits et violences antise?mites et racistes en France, en Europe et aux États-Unis, le RAAR appelle a? la mobilisation contre toutes les formes de propagande haineuse et de violence.

Le RAAR s’adresse au plus grand nombre afin de susciter et accompagner une large prise de conscience et d’organiser les ripostes qui s’imposent. Il adresse en particulier un message de solidarite? fraternelle a? toutes celles et ceux qui aux États-Unis font face a? la violence d’extre?me droite qui prend pour cible les minorite?s, dont les Noir.e.s et les Juives/Juifs.

21 Janvier 2021



Déclaration d’intention du RAAR



La cre?ation de ce re?seau s’appuie sur plusieurs constats partage?s :

La recrudescence de l’antise?mitisme sous toutes ses formes, dans un contexte de monte?e des racismes et d’aggravation de la crise sociale. Antise?mitisme qui reprend les the?mes traditionnels sur le pre?tendu pouvoir des Juifs et le fantasmatique contro?le des me?dias ; leur situation de privile?gie?s, voire leur richesse (comme les allusions a? la banque Rothschild), la protection dont ils be?ne?ficieraient ; l’affirmation qu’ils seraient des agents d’influence de l’e?tranger.

Nous constatons que l’antise?mitisme a tue? plusieurs fois au cours des 16 dernie?res anne?es :

Se?bastien Selam en 2003, Ilan Halimi en 2006 a? Bagneux ; Jonathan, Arie? et Gabriel Sandler, et Myriam Monsonego en 2012 a? Toulouse a? l’e?cole Ozar Hatorah ; Yohan Cohen, Philippe Braham, Franc?ois-Michel Saada et Yoav Hattab en 2015 a? l’Hypercacher ; Sarah Halimi en 2017 et Mireille Knoll en 2018, toutes deux a? Paris. À ces meurtres s’ajoutent des viols a? caracte?re antise?mite comme celui de L. a? Cre?teil en 2014.

Nous notons que beaucoup trop de partisans de l’e?mancipation sociale et des combats quotidiens contre l’exploitation et les discriminations reproduisent des me?canismes qui les conduisent a? minimiser ou a? taire les actes et e?nonce?s antise?mites. Ils ne se soucient pas de cette situation alarmante et vont jusqu’a? nier cette recrudescence de l’antise?mitisme. Ils se sont absente?s des mobilisations lors de l’assassinat d’Ilan Halimi en 2006, des meurtres de l’e?cole Ozar Hatorah a? Toulouse en 2012, et de l’Hyper Cacher en 2015, abandonnant ainsi le terrain aux forces re?actionnaires. Cela a contribue? a? un brouillage de?le?te?re. Ces me?canismes doivent e?tre analyse?s pour mieux e?tre de?truits.

Nous combattons l’antise?mitisme d’ou? qu’il vienne, quels que soient ses pre?textes, ses motivations et ses justifications.

Notre re?seau entend lutter contre l’antise?mitisme :

En rappelant que la droite et l’extre?me droite, fide?les a? leur xe?nophobie, veulent faire croire que l’antise?mitisme viendrait d’« ailleurs » et ne plongerait pas ses racines dans plusieurs traditions politiques franc?aises vieilles de plusieurs sie?cles.

En rappelant qu’un antise?mitisme diffus est reste? bien vivace et qu’il est nourri aujourd’hui par tous les inte?grismes religieux.



En rejetant toute interpre?tation de l’antise?mitisme comme provenant essentiellement de la population musulmane. Cette position est instrumentalise?e par la droite et l’extre?me droite et reprise dans certains secteurs de la gauche.



En re?pertoriant et analysant les formes de banalisation de l’antise?mitisme du co?te? de la gauche et l’extre?me gauche, hier comme aujourd’hui. Cette banalisation plonge dans une histoire du mouvement ouvrier qui n’en a jamais e?te? exempte. En critiquant les positionnements qui, a? gauche, refusent de voir la re?alite? de l’antise?mitisme et le cantonnent exclusivement a? l’extre?me droite.



En de?nonc?ant toute complaisance envers l’antise?mitisme, que ce soit au pre?texte de l’antisionisme ou de la “lutte contre la finance”. La lutte contre l’antise?mitisme doit faire partie inte?grante de l’action contre toutes les formes de racisme. Et nous refusons l’injonction selon laquelle il faudrait d’abord adopter une position sur Israe?l avant de pouvoir de?noncer la haine des Juifs.



En participant aux luttes contre tous les autres racismes et en apportant notre solidarite? a? toutes leurs victimes. Nous refusons notamment l’opposition entre les actions contre l’antise?mitisme et celles contre l’islamophobie, le racisme antimusulman.



En nous solidarisant avec les e?trangers et les e?trange?res en butte a? la re?pression de l’E?tat.

