Angers: deux militantes LGBTQI+ agressées en marge de la manif pour tous du 9 janv.

Mis a jour : le jeudi 28 janvier 2021 à 16:05

Mot-clefs: antifascisme genre sexualités

Lieux: Angers







Et c'est, encore une fois, le double-mouvement que nous dénoncerons samedi (CONTRE MANIF POUR TOUS / Rassemblement contre l’extrême-droite et le virage autoritaire du pouvoir : dignité, justice, égalité, émancipation) : rassemblons nous face aux mouvements homophobes et transphobes, face aux néo-fascistes qui saisissent nos rues, face à la complicité très active du pouvoir exécutif et de la police (l'agression aurait-elle été possible si quelques policiers s'étaient décalé du dispositif écrasant contre la GO pour encadrer la MPT ?).



Rassemblons-nous et souhaitons que, cette fois, personne ne soit agressé pour son opinion politique, son genre, son orientation sexuel ou son pays d'origine.

Article de Ouest France : https://www.ouest-france.fr/politique/info-ouest-france-deux-lesbiennes-agressees-en-marge-du-rassemblement-la-manif-pour-tous-a-angers-7133532