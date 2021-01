Eisenach (Allemagne) : le bar de fachos fait boom

Mis a jour : le lundi 25 janvier 2021 à 21:44

Mot-clefs: Racisme actions directes antifascisme

Lieux: (allemagne) eisenach



Attaque d’un lieu de rendez-vous néo-nazi traduit de l’allemand de chronik, 12 janvier 2021 Au matin du 11.01.2021, nous avons attaqué en tant que femmes le dit „Bulls Eye“, un bar facho à Eisenach. Nous avons enjolivé la façade grise et déposé un engin explosif dans ses beaux yeux. Celui-ci a entre autre assuré la destruction du stock derrière le bar. Même si cet endroit a déjà été la cible d’attaques par le passé, il est pour nous un objectif qui a toujours mérité d’être attaqué, comme tout autre lieu de repli de nazis . Ils ne doivent jamais reposer en paix, mais en permanence avoir peur pour les lieux où ils se meuvent, où ils vivent et diffusent leurs idéaux. Au cours des derniers mois nous avons particulièrement vu avec le corona à quel point il est et il reste important de combattre continuellement les idées fascistes et de ne pas les laisser prospérer.





Souvent, une image est donnée par les médias, chez les flics, mais aussi en interne, d’un milieu d’extrême-gauche majoritairement masculin dans lesquels des personnes FLINTA* [femmes, lesbiennes, inter-sexe, non-binaires, trans, asexuelles] soit n’ont aucune place, soit doivent se battre pour en avoir une. Dans des actions comme celle-ci, elles prennent souvent une place inhabituelle, presque prédestinée, ce à quoi nous souhaitons opposer quelque chose. Nous, personnes FLINTA*, ne sommes pas isolées ou absentes des actions. Nous sommes là et nous sommes combatives, Côte à côte avec nos compagnon-n-es. Nous n’allons pas cesser de nous associer en toute autonomie et de nous renforcer mutuellement, pour toucher nos ennemis là où ça leur fait mal, et où, comme ici, ils veulent probablement passer aussi „simplement une soirée de détente“. Mais pas avec nous, nous ne leur accordons justement pas ces soirées !



Associez-vous et combattez le fascisme et le patriarcat !

Fight Nazis Everyday !



D’après la presse :



Un attentat a été réalisé dans un bar du milieu d’extrême-droite à Eisenach. Selon les déclarations de la police, lundi matin tôt, des charges explosives ont explosé devant et dans le bâtiment. La maison et une voiture auraient été endommagées.

Un tag au contenu politique aurait été tracé sur la la façade : „Fight Nazis Every Day“, ainsi qu’un sigle féministe. Selon la police, personne n’a été blessé. De l’acide butyrique aurait aussi été versé à l’intérieur du local laissant une odeur fort désagréable.

Des membres du parlement de Thuringe ont condamné l’attaque. L’élu CDU Raymond Walk voit par exemple dans cette attaque „une nouvelle étape dans l’escalade de la violence“. De tels actes représenteraient une menace particulière pour l’ordre fondamental démocratique a affirmé l’expert de l’Intérieur. Le porte-parole pour la politique intérieure de la fraction FDP du Parlement fédéral, Dirk Bergner, a déclaré à propos de l’attentat, que celui-ci montrerait à quel point la culture politique est de plus en plus menacée. „Même si d’autres conceptions et positions politiques semblent tout-à-fait insupportables, cela ne justifie aucune violence.“ Il faudrait en rester au monopole de la violence de l’État.

En octobre 2019, le bar ouvert à l’époque avait déjà été pris d’assaut. Selon la description du parquet à Karlsruhe, 16 personnes encagoulées avaient alors fait irruption