[Participatif] Blessé-e-s par la police de la journée du 16/01/2021

Mis a jour : le dimanche 17 janvier 2021 à 13:31

Mot-clefs: Répression Santé

Lieux: Nantes



Publié par le groupe: BAM - Bilans Autonomes Medic



Article de regroupement d'informations concernant la répression policière de la manifestation du 16 janvier contre la loi de sécurité globale. Sentez-vous libres de rajouter ce dont vous avez connaissance (que ce soit en tant que victime, ami-e de victime, témoin ou autre).

Ça nous semble important de se réapproprier, collectivement et sans spécialisation, les pratiques de visibilisation des blessé-e-s par la police ainsi que celles du soin et du care en manif. Et c'est encore mieux si on arrive à mettre ça en place en dehors des réseaux marchands de surveillance.