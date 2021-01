CAGNOTTE : Solidarité avec les camarades accusés de « terrorisme »

Mis a jour : le samedi 16 janvier 2021 à 10:52

Mot-clefs: solidarité

Lieux: france







Le 8 décembre dernier, le gouvernement mettait en scène une «opération anti-terroriste» visant des « membres de l'ultra-gauche ». Un grand spectacle visant à faire peur et à attaquer les luttes sociales. En guise de « terroriste », une poignée de personnes soupçonnées d'avoir eu en leur possession « des produits pouvant entrer dans la composition d’un explosif, le TATP ». Au conditionnel, car il suffit d’avoir de l’acétone ou de l’eau oxygénée, des produits courants, pour être accusé de posséder ces éléments. Une perquisition sous n’importe quel évier de France permettrait de trouver une telle « cache d’armes ». Les autorités le reconnaissaient : « aucun projet précis de passage à l’acte n’a été identifié à ce stade ». Mais cinq personnes sont tout de même en taule car elles sont « soupçonnées d’avoir envisagé » un « éventuel » projet d’action violente. Un mois plus tard, elles sont toujours derrière les barreaux. Un collectif de soutien a lancé une cagnotte pour aider les inculpés. Voici leur appel :

"Au nom de l’anti-terrorisme, 7 militant.e.s sont actuellement inculpe?.e.s pour « association de malfaiteurs criminels en vue d’actes terroristes ». Au dela? de ces 7 personnes qui militaient pour un monde de?barrasse? des syste?mes de domination qui empoisonnent nos environnements, c’est tout un pan des mouvements sociaux qui est vise? avec comme seul but : terroriser les re?volte?Es face a? l’iMonde. A la diffe?rence de l’affaire dite « de Tarnac », qui s’est termine?e sur un fiasco total ; c’est un proce?s ine?dit base? sur des pre?somptions d’intentions, arme? des nouvelles Lois anti-terroristes que le pouvoir impose.L'e?pouvantail de l'anti-terrorisme permet de diviser violemment les mouvements sociaux, en isolant une de ses composantes et en l’assimilant a? des atrocite?s.Dans une panique la plus totale, le pouvoir tente de designer un ennemi inte?rieur afin de calmer les syndicats de policiers en roue libre. La strate?gie du pouvoir est claire : Nous vous eborgnerons, nous vous traquerons, nous vous jetterons en prison.Mais notre re?ponse est sans appel : L'acharnement du pouvoir renforce nos solidarite?s et notre de?termination.Nous retournons donc la question : Qui Terrorise Qui ?!

Combien de blesse?Es, de mutile?Es, d’enferme?Es, de mortEs... sont imputables a? « l’ultragauche » ? Il n'y en a pas. Ils parlent de "200 de?gradations", notamment des antennes 5G...

Par contre, Zied, Bouna, Steve, Re?mi, Adama, Cedric, Zineb, Babacar et tant d'autres... ont e?te? abattus par la police sans que les policiers ne soit inquie?te?s. Pendant la re?volte des "Gilets Jaunes" 14 personnes perdront un oeil et 5 autres une main. 1000 ont e?te? condamne?Es a? de la prison ferme.

C’est le terrorisme ordinaire du patriarcat, du racisme et du capitalisme qui nous terrorise toustes et nous devons continuer de le de?noncer et l'attaquer.

Cette ope?ration me?diatico-policie?re ne fonctionne pas, des comite?s de soutien e?closent dans de nombreux lieux et la parole se libe?re.

Les fonds de cette cagnotte seront destine?s a? financer les frais d’avocatEs et de "cantine" de nos amiEs emprisonne?Es dans le respect des dispositions de l’Article 40 de la loi du 29 juillet 1881. Nos solidarite?s seront plus fortes que l'anti-terrorisme."

---Le lien vers la cagnotte : https://www.cotizup.com/soutien-8-12