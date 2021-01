Extension du Stade Rennais : le projet mobilise à La Prévalaye ce dimanche 10/1

Mis a jour : le mardi 12 janvier 2021 à 10:47

Mot-clefs: Ecologie Resistances

Lieux: prévalaye Rennes



Le Stade Rennais est à l'étroit à la Prévalaye. Pour y remédier, il veut étendre son centre d'entraînement à la Piverdière, sur le site de la Prévalaye. Le centre passerait de 12 à 20 hectares. Mais ce projet d'extension est contesté par des riverains et par des écologistes, qui dénoncent la bétonisation d'espaces où cohabitent « randonneurs et salamandres ».





Source : https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/extension-du-stade-rennais-un-rassemblement-a-la-prevalaye-ce-dimanche-7113027

Expansive.info est un site collaboratif de diffusion d'informations, de témoignages et d'analyses des luttes sur Infos sur les ZADs et autres faits mondial : https://fr-fr.facebook.com/ZADPARTII/ Rennes et alentours.

https://expansive.info/Regener-Action-a-la-Prevalaye-Actions-artistiques-et-Cantine-populaire-2540

Collectif de Sauvegarde de la Prévalaye : https://sauvegardeprevalaye.wordpress.com/blog/

PERMA G'Rennes est une ferme micro intensive en Permaculture qui développe un mode de production alliant économie, biodiversité et partage de savoir faire. La Prévalaye à Rennes : https://www.facebook.com/PermaGRennes/photos/a.2107575919469665/3078001155760465

Infos sur les ZADs et autres faits mondial : https://fr-fr.facebook.com/ZADPARTII/