Solidarité avec les AnarchistEs BiélorussEs

Un Appel à la Solidarité avec les AnarchistEs BiélorussEs

by Kolektiva's International Campaigns

2021

Depuis le 9 août 2020, les anarchistEs biélorussEs ont participé activement aux manifestations contre le gouvernement dictatorial d'Alexandre Loukachenko. Et donc maintenant, ils et elles souffrent d'une répression brutale. Soutenez leur lutte. Pour aider, allez sur abc-belarus.org.



Une vidéo faite par Antimídia, SubMedia et Anarchist Black Cross Belarus.



https://antimidia.noblogs.org/

https://sub.media/

https://abc-belarus.org/



Disponible aussi en biélorusse, anglais, portugais (Brésil), français, espagnol, allemand et grec :

https://kolektiva.media/accounts/kolektiva/videos



En VF :

https://www.youtube.com/watch?v=ZFngDk6oXpI



En VOSTfr :

https://www.youtube.com/watch?v=UJPSIRGFFTI





En biélorusse

https://www.youtube.com/watch?v=1Oc0nIjn-LE



En portugais (Brésil)

https://www.youtube.com/watch?v=UJPSIRGFFTI



En anglais

https://www.youtube.com/watch?v=8Wn12ZJSit0



En espagnol

https://www.youtube.com/watch?v=IYMfAjTR4DI



En allemand

https://www.youtube.com/watch?v=N_NaK_zw7qs



En grec

https://www.youtube.com/watch?v=CvJBY6HknhA