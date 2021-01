Sauvage en déconnexion

Mis a jour : le lundi 4 janvier 2021 à 21:20

Déconnectée d’internet depuis plus d’un an !

Processus de déconnexion

Me suis déconnectée d’internet il y a plus d’un an, décidant de ne pas finir le reste de ma vie faite

d’aventures à surfer sur les réseaux sociaux. Au début, j’ai cru louper des tonnes d’infos comme une

surfeuse loupe des tonnes de vagues vers des sensations inconnues. Sur internet, c’est surtout des

vagues d’ennui. Donc je vous écris ça : sur les réseaux sociaux, vous êtes d’un ennui mortel !

J’ai rapidement remarqué que les infos des réseaux sociaux tournent en boucle, comme les chaînes

TV d’infos 24/24. Ainsi je lisais en boucle des articles de la presse bourgeoise qui ne

m’intéressaient pas et qui ne m’ont jamais intéressé !



Brochures, zines, réflexions, lettres ? Passéistes !

Au début quand je restais déconnectée quelques jours d’affilée, j’essayais de rattraper toutes les

infos. Ça fonctionnait bien. Puis après une semaine de déconnexion totale, je me souviens avoir

passé des heures à essayer de retrouver toutes les infos de la semaine. Puis après 15 jours

déconnectés, j’ai compris que c’était inutile parce que beaucoup de textes militants parlent des

mêmes choses et qu’il ne se passe pas grand-chose de nouveau dans le milieu, ce qui m’intéressait

c’était ces infos assez rares pour ne pas rester connectées 24 sur 24 : brochures, zines, réflexions

diverses, revendications d’attaques, lettres de prisonnières.

Sauvagitude

Une fois déconnectée, ai pu retrouver ma sauvagitude adorée, me manquait tellement que c’était

devenu mon rêve et mon nouveau but.

Puis j’ai rencontré des personnes (militantes et non-militantes) également déconnectées, sauvages

elles-aussi !

Agir militant en déconnexion

Cela fonctionne très bien sans passer par internet et sans donner plus d’infos ici.

Fuir les hyperconnectés ou les affronter ?

Tout le monde n’est pas connectées de la même façon. J’ai rencontré des « hyperconnectées »,

concrètement toujours prêts à dégainer le portable dans toute situation, style nenni l’effet de mode.

Me suis rapidement aperçue que dans un groupe, les « hyperconnectés » donnent le LA et finissent

tôt ou tard par vomir des ragots complotistes ou réactionnaires qui circulent sur internet et et

consultent régulièrement les pages Wikipédia pour expliquer à tel telle chose, ce qui leur confère

une sorte de savoir (et forfaits) irréfutables et de position sociale importante au sein du groupe.

Bref attaquer&détruire !



Vous invite à nous rejoindre dans le monde sauvage de la déconnexion, de la façon qui sera la vôtre.

Bisous sauvages !

P.P.S : la vaccination rapide contre la Covid est une mesure anti-insurrectionnelle.





NO WEB, NO WEBMASTERS !