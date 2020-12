[Radio Cayenne] Ce soir : diffusion de La grenouille, la marmite & le drone

Mis a jour : le lundi 28 décembre 2020 à 19:33

La Loi sécurité globale a mis des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Pourtant elle n’est qu’une toute petite partie de l’iceberg sécuritaire. Nous vous proposons avec cette émission d’explorer les eaux glacées du capitalisme sécuritaire. Il sera question - un peu - de la loi Sécurité globale mais surtout de l’approfondissement et de la généralisation de logique sécuritaire.

On écoutera dans l’émission :

La manière dont s’arme l’Etat depuis des décennies pour surveiller, réprimer, contrôler les populations,

Comment les innovations technologiques (du drone au flashball en passant par la reconnaissance faciale, la 5G et l’Intelligence Artificielle) viennent s’articuler avec les outils de contrôle déjà existants-

Des industriels de la sécurité qui poussent à l’inflation sécuritaire et à la privatisation

Le capitalisme osciller entre bâton et carotte pour se maintenir

La manière dont la logique sécuritaire se met en œuvre dès le plus jeune âge à l’école

Des grenouilles installées dans une marmite où elles cuisent à petit feu

Des critiques vaines de la sécurité qui espèrent un capitalisme plus doux

La logique du risque qui fait de nous des individus apeurés et suspicieux, demandeurs de toujours plus de sécurité

La logique sécuritaire s’appliquer différemment en fonction de ta couleur de peau et de ta classe sociale

Des pistes de résistance.

Vous entendrez par ordre d’apparition : Bastien Le Querrec (membre de la Quadrature du net), Marion et Vincent (enseignant.e.s en collège et maternelle), Mathieu Rigouste (auteur notamment de La domination policière) et Paul Rocher (auteur de Gazer, mutiler soumettre). Vous trouverez aussi à l’intérieur des fictions radiophoniques, des montages de l’espace et d’autres joyeusetés.