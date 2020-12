Appel à solidarité avec la traversée navale zapatiste!

Mis a jour : le samedi 26 décembre 2020 à 10:08

Mot-clefs: Resistances ezln

Lieux: chiapas



Après 500 ans de colonisation du Mexique, les zapatistes – communautés indigènes du Chiapas qui construisent leur autonomie depuis le soulèvement de 1994 – et le Congrès National Indigène – qui rassemble les peuples autochtones en lutte contre leur extermination et contre le saccage capitaliste – ont décidé de traverser l’océan Atlantique.





Cette grande délégation (d'au moins une centaine de personnes) constituée en majorité de femmes, voyagera en Europe pour exprimer que les communautés autochtones du Mexique n’ont toujours pas été conquises, mais aussi rencontrer les luttes européennes sur leurs territoires afin de tisser des alliances et partager des convictions et énergies communes: la défense de la vie, l’autonomie politique et le combat contre toutes les formes de domination. Un communiqué en six parties est progressivement publié ici : http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/09/sixieme-partie-une-montagne-en-haute-mer/ http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/13/cinquieme-partie-le-regard-et-la-distance-avant-la-porte/ http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/11/01/quatrieme-partie-memoire-de-ce-qui-adviendra/

Quelques dates-clés du mouvement zapatiste figurent au point 6

2- La traversée de l'Atlantique :

Une partie de cette délégation, suivant la place que nous pouvons trouver sur les bateaux qui veulent traverser, embarquerait au mois d'avril, si toutes les conditions sont réunies (météorologiques, logistiques...).

Après de nombreuses rencontres avec différentes luttes en Europe, l'un des objectifs est d'être à Madrid pour le 13 août, cinq cent ans après la prise de Tenochtitlan par Hernán Cortés et son armée en 1521.

Leur traversée permettra de donner de la visibilité à ce voyage historique, cinq siècles après le pillage espagnol, et donneront plus de portée aux revendications de ces communautés en lutte.

3- Appel à contribution :

Pour organiser cette traversée, nous recherchons des bateaux, des équipages, des financements et des équipements (vestes et pantalons de quart, bottes, gants, et tout autre matériel technique).

Pour le moment nous avons quelques pistes de “vieux gréements modernes” mais rien n'est confirmé à ce jour. L’option la plus sûre est un très grand voilier situé sur la côte pacifique. Les autres options seraient des locations de bateaux pouvant transporter quelques dizaines de personnes pour un tarif d'environ 100 000 euros aller/retour avec un équipage en partant d’Europe. Actuellement nous ne pouvons pas assurer ce budget, donc nous avons besoin de vos dons et soutiens ! Pour contribuer vous pouvez entrer en contact avec le comité d'organisation francophone via l’adresse email : unemontagnesurlamer(at)riseup.net

Des souscriptions et une cagnotte seront bientôt lancées, et nous aurons besoin d'un maximum de soutien !

Il serait enthousiasmant d’organiser cette traversée avec des bateaux originaires de diverses régions d’Europe. Mais le plus simple serait de parvenir à trouver des bateaux déjà présents autour du golfe du Mexique disponibles pour cette traversée. Si vous avez des contacts dans les réseaux de convoyage ou des contacts de bateaux l'autre côté de l'océan : location, prêt, donation, prêt solidaire ou vente, que vous êtes ou que vous connaissez des capitaines, mousses, ou personnes motivées pour aider à la traversée, vous pouvez nous contacter au mail: unemontagnesurlamer(at)riseup.net !

Si nous ne trouvons pas de convoyages ou de meilleurs tarifs de location, nous pourrions envisager de faire un appel à don pour racheter un gros bateau, s’il est en condition de naviguer et accessible avec le budget que nous aurions collecté. Ce qui permettrait à la délégation zapatiste de continuer son voyage vers les autres continents, et éventuellement par la suite de faire du fret avec le café zapatiste.

Pour l'heure aucune de ces options n'est encore à notre portée économique, raison pour laquelle nous vous proposons une collecte de fonds pour la location, l'achat ou les coûts occasionnés par la traversée.

Merci de faire circuler l’info!

4- Flotille de paix et flotte d’accueil :

La possibilité est ouverte d’accompagner les bateaux zapatistes en naviguant à leur côté tout au long de ce périple.

La décision du point d’arrivée de cette flotte n’a pas encore été prise : Espagne, France…? Façade Atlantique ou Méditerranéenne? Mais il serait magnifique de venir accueillir cette délégation exceptionnelle! Nous proposons à toutes les personnes qui ont accès à un bateau et qui souhaitent contribuer à un monde plus juste, de venir accueillir la délégation navale zapatiste quand elle arrivera en Europe à la fin du printemps.

Contactez nous, nous relayerons les informations au fur et à mesure.

5- Merci de diffuser ce message dans vos réseaux!

Pour entrer en contact avec l’organisation de la traversée vous pouvez écrire à unemontagnesurlamer(at)riseup.net

6- Un voyage né d’une longue histoire

La venue de la délégation zapatiste s'inscrit dans une histoire longue ponctuée de nombreux événements tournés vers l’extérieur, leur ayant permis de faire connaître leurs combats et de nouer des liens avec toute une diversité d'autres luttes.

- 1er janvier 1994 : Soulèvement zapatiste au Chiapas. Des milliers de femmes et d'hommes des communautés originaires de ces terres, prennent les armes pour exiger démocratie, liberté et justice. Très vite, des pourparlers de paix se mettent en place.

- 1994-95 : Création du premier puis de cinq « Aguascalientes », centres de rencontres politico-culturels.

- 1996 : Rencontre Intercontinentale pour l’Humanité et contre le Néolibéralisme à la Realidad, Chiapas.

- 2001 : Marche de la dignité Indigène et des couleurs de la Terre dans tout le Mexique, culminant avec une manifestation monstre dans la capitale du pays rassemblant près d'un million de personnes pour la reconnaissance des droits et de l'autonomie des peuples autochtones.

- 2003 : Les « Aguascalientes » deviennent des « Caracoles », centres politico-culturels servant de lieux de réunion et de siège des nouveaux "Conseils de bon gouvernement" qui coordonnent les dizaines de municipalités autonomes et rebelles zapatistes.

- 2005 : Publication de la 6e déclaration de la forêt Lacandone, dite la "Sexta", qui appelle à une fédération des luttes "en bas à gauche", en opposition au système capitaliste.

- 2006 – 2007 : "L'Autre campagne" : face aux fausses promesses des élections présidentielles, les zapatistes décident de parcourir les 31 États du Mexique pour rendre visible les résistances et rassembler les luttes.

- 2007 : Première et deuxième rencontre des peuples zapatistes avec les peuples du monde.

- 2013 : Création de l’/Escuelita Zapatista/: des milliers de personnes du Mexique et du monde entier sont invitées à partager le quotidien des familles et des communautés zapatistes et la construction patiente de leur propre autonomie (éducation, santé, coopératives, agro-écologie...)

- 2014 : Organisation avec le Congrès National Indigène du Festival mondial des rébellions et des résistances contre le capitalisme.

- 2015 : Séminaire international « Pensée critique face à l’hydre capitaliste ».

- 2016 – 2019 : Festivals artistiques CompArte por la Humanidad, rencontres scientifiques ConSciencias, Festivals de cinéma Puy Ta Cuxlejaltic, Festivals de danse « Balaite otro mundo », Forum en défense du territoire et de la Terre-Mère et Rencontres internationales de femmes qui luttent.

- Mars 2018 : Première rencontre des femmes qui luttent (plus de 8000 participantes dans le caracol de Morelia)

- Décembre 2019 : Deuxième rencontre des femmes qui luttent ( plus de 4000 personnes dans le caracol de Morelia)

- Août 2019 : Création de nouvelles régions et municipalités autonomes zapatistes, portant à 12 le nombre de "caracoles" et de "conseils de bon gouvernement".

- 2021 / Viaje por la Vida ("le voyage pour la vie") : /"pour la vie, nous parcourrons les cinq continents"/, nous partagent les zapatistes.

Merci de votre contribution à ce moment historique !

La commission navale francophone de l’organisation de l'accueil zapatiste