Philadelphie (USA) : Transaction refusée

Mis a jour : le jeudi 24 décembre 2020 à 12:17

Mot-clefs: actions directes

Lieux: (usa) philadelphie



Saboter les machines à sous est facile. Nous avons saboté les lecteurs de carte bleues de certains vestibules et de certains DAB. Nous avons mis des cartes-cadeaux couvertes de colle dans les fentes. Nous avons coupé chaque carte en 3 pour en avoir plus et pour qu’il soit plus difficile de les retirer. Nous nous sommes complètement couvert.e.s, sauf nos yeux, car les distributeurs de billets ont des caméras haute résolution. On donnait l’impression d’être simplement en train d’utiliser le distributeur, personne ne se doutait de rien. Vous pouvez aussi utiliser du carton ou les cartes de visite que l’on trouve gratuitement dans les cafés. Assurez-vous d’enlever toute empreinte digitale des cartes.



RIP pour tou.te.s les cher.e.s ami.e.s que nous avons perdu cette année !

Espérons que 2021 soit plus enflammée que 2020 !

Vive l’anarchie !



– Transaction refusée