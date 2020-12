La grenouille, la marmite & le drone - Reflets sécuritaires d’un capitalisme ordinaire

Mis a jour : le mardi 22 décembre 2020 à 18:06

Mot-clefs: Répression Resistances contrôle social anti-repression

Lieux:







On écoutera dans l’émission :

La manière dont s’arme l’Etat depuis des décennies pour surveiller, réprimer, contrôler les populations,

Comment les innovations technologiques (du drone au flashball en passant par la reconnaissance faciale, la 5G et l’Intelligence Artificielle) viennent s’articuler avec les outils de contrôle déjà existants-

Des industriels de la sécurité qui poussent à l’inflation sécuritaire et à la privatisation

Le capitalisme osciller entre bâton et carotte pour se maintenir

La manière dont la logique sécuritaire se met en œuvre dès le plus jeune âge à l’école

Des grenouilles installées dans une marmite où elles cuisent à petit feu

Des critiques vaines de la sécurité qui espèrent un capitalisme plus doux

La logique du risque qui fait de nous des individus apeurés et suspicieux, demandeurs de toujours plus de sécurité

La logique sécuritaire s’appliquer différemment en fonction de ta couleur de peau et de ta classe sociale

Des pistes de résistance.

Vous entendrez par ordre d’apparition : Bastien Le Querrec (membre de la Quadrature du net), Marion et Vincent (enseignant.e.s en collège et maternelle), Mathieu Rigouste (auteur notamment de La domination policière) et Paul Rocher (auteur de Gazer, mutiler soumettre). Vous trouverez aussi à l’intérieur des fictions radiophoniques, des montages de l’espace et d’autres joyeusetés.



— > Lien pour télécharger les informations au sujet de l’émission au format livret :

https://framadrop.org/lufi/r/WEJ3nb33dD#FN+zYbv7SeLoR4IW9CmnEylM+w4ObG/a8gdFqL0cDWA=

Si vous avez des retours, écrivez-nous : aieaieaieuh@protonmail.com

Aller plus loin :



Technologie :

Article sur les usages présents et possibles de la justice prédictive en France : https://technopolice.fr/blog/la-police-predictive-progresse-en-france-exigeons-son-interdiction/

Analyse de la loi Sécurité Globale et des atrocités qui viennent par la Quadrature du net : https://www.laquadrature.net/2020/11/19/la-technopolice-moteur-de-la-securite-globale/

Répressions et résistances : entretien avec Mathieu Rigouste :https://vacarme.org/article2947.html

Document sur les fichiers policiers :

https://infokiosques.net/IMG/pdf/La_folle_volonte_de_tout_ficher-version_longue-148p-juin2020-pageparpage.pdf

Utilisation de la reconnaissance faciale et des fichiers de police : https://infokiosques.net/IMG/pdf/reconnaissance_faciale_et_fichiers_de_police-16p-fil-2019.pdf

Décrets récents qui viennent approfondir le fichage : https://paris-luttes.info/des-fiches-toujours-plus-riches-et-14569?lang=fr

Anti-sécurité :

Contre la vidéo surveillance et ses critiques : https://rebellyon.info/Contre-la-video-surveillance-et-ses

Récit et critique de la manifestation organisée par la Coordination Stop loi sécurité globale : https://sansnom.noblogs.org/archives/3021

Anti-sécurité : une déclaration https://www.cairn.info/revue-vacarme-2016-4-page-52.htm

Hégémonie de la sécurité : https://vacarme.org/article2943.html

Eloigner le péril, une introduction à la critique de la sécurité : http://www.platenqmil.com/blog/2017/10/31/eloigner-le-peril-introduction-a-une-critique-de-la-securite

Emissions radio « La sécurtié, catégorie fondamentale du capital » sur sortir du capitalisme : http://sortirducapitalisme.fr/emissions/238-la-securite-categorie-fondamentale-du-capital

Résister :

Cartographie de la vidéo-surveillance par ville (plus mis à jour) : https://www.sous-surveillance.net/https://www.sous-surveillance.net/