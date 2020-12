Mis a jour : le mercredi 23 décembre 2020 à 12:49

Mes potes et moi ,on aime tuer



On peut assouvir notre passion de tuer avec beaucoup de liberté en France .

On passe un permis de tuer les animaux qui s'appelle "permis de chasse"

Ensuite on achète une arme et on part se balader dans les campagnes pour

tuer des animaux qui sont nommé gibier .

Il ya une saison pour tuer et des jours .Tout est reglementé , encadré,uq'est que vous croyez !

Heureusement sinon imaginez ou on irait sans reglement, sans loi ?

Vous savez bien qu'on est dans un Etat de droit , une Démocratie .

Alors nous,on se réserve les campagnes le dimanche et souvent d'autres jours mais pas tout le temps quand même.

Ya une saison ! vous voyez c'est reglementé

Mais ya des coins on est les rois On peut chasser tranquille .De toute façon les Gendarmes c'est nos potes

Ambiance de guerre garantie .On canarde !

De plus notre pote le Président il a dit qu'on était en guerre !

Et puis on va pas nous emmerdé parce que c'est une tradition .La fRance est le pays des traditions comme le camenbert le le vin rouge etc...

Et puis notre copain le sinistre de la justice il a dit que c'etait une passion .

Voilà canarder et tuer c'est une passion !

Plus serieusement,j'arrête là !

Cette passion ,cette tradition fait tous les ans des victimes collaterales



.On parle hypocritement d'accident s de chasse .

L'accident de chasse c'est quand on chasse et que l'on a un accident donc

un chasseur qui tire sur un autre chasseur ,c'est un accident de chasse .

Et pourtant quand un chasseur fligue un non chasseur on parle aussi

d'accident de chasse mais c'est logique au pays de l'hypocrisie qui n'est

pas encore une tradition mais qui est en train de le devenir.

Si je vous raconte tout ça c'est parce qu'un jeune gars qui coupait du

bois chez lui a été flingué.

Un jeune gars qui vivait en peu en retrait de ce "monde" de merde .

Morgan vivait dans le Lot qui est un departement ou d'après certaines et

certains les chasseurs sont roi.

Le président de cette pseudo republique, un Etat de droit ,une démocratie

est un ami des chasseurs et son" sinistre "de la justice est passionné de

chasse .

C'est assez énorme mais s'il n'y avait que ça ....

Tous les ans des personnes qui se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment et surtout

ne participent pas à la chasse ,se font flinguer par des gens d'armes

Au passage ces assassins qui n'hésitent pas à se revendiquer de l'écologie balance 6000 tonnes de plomb dans la nature tous les ans en France .......

6000 tonnes mais c'est pas un problème !!!

Le restant du temps bon nombres de ces flingueur sont des empoissonneurs professionnels .Parait qu'ils nous nourissent !

Le marais salant de Guérande est pollué au plomb et aux pesticides , mais CHUT faut pas en causer !!!

Ce serait mauvais pour les ventes de Sel, un produit naturel

L'omerta ,la loi du silence de la mafia est elle en passe de devenir une tradition ?

En tout cas Morgan ,un humain qui ne ressemblait pas à un sanglier s'est fait fligué comme il a un ans un gars sur son VVT ....comme tous les ans des humains se font flinguer par les chasseurs

Les accident de chasse ,comme ils disent ça ferait donc partie de la ruralité .....

Pour conclure je vous conseille une vieille chanson que vous pourrez ecouter

La chasse d''Henri Tachan