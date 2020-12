niquons la psychiatrie !

Mis a jour : le mardi 22 décembre 2020 à 18:11

Mot-clefs: psychiatrie religions sexe nudisme

Lieux:



si ya bien kaikchozz qui mank en psychiatrie et qui la fait tenir cest du cul du sexe de la baise de lorgie sexuelle et de lintimite ! comme partout dans la societe puritaine et ses milliards de larbins des dieux !

le sexe prive est interdit en psychiatrie comme le sexe public !

impossible de se masturber tranquille seul ou a plusieurs dans les murs de lasile !

intimite zero comme en zonzon !

la douche est le seul masturbobaisodrome !

se masturber baiser a la vue de tous est le plus excitant ! qui coute un sejour attache sur un lit dans la chambre capitonnee !

une expulsion a la rue et le cimetiere a la cle ! la psychiatrie est comme le ministere de limmigration ! un cra !

pouvoir psy = hygienisme hardcore et division des psychiatrises !

interdit les rapports amoureux ou et sexuels !

la psychiatrie de gauche est un couvent catholique-musulman-juif-fasciste de droite !

la psychiatrie pousse les plus fragiles et precaires a la mort !

que le foutre innonde le monde !

la nudite vaincra le pouvoir des psychiaflics !

les libertaires puritains aux egouts de lhistoire ! que vive le pannudisme anarchiste !

sexe debride partout ! faisons exploser toutes les hierarchies à coups de cunnifellations sodomites !

la psychiatrie est morte quon lacheve dans le foutre de lorgasme total !

vive lerotisme ! vive la porn publiques !

ni genre ni race ni classe ni sexe !

foutrons nous les uns les autres !

papes mollahs rabbins athees tout le monde a poil !

a bas les temples !

golden showers sur la curetaille et gang bang mondial !

psychiatrise survivant fugitif