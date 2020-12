St Nazaire : expulsion illégale de Géronimo 2

Mis a jour : le samedi 19 décembre 2020 à 11:41

Mot-clefs: Répression squat logement

Lieux: Saint-Nazaire



Maison Geronimo : [44 Saint Nazaire] EXPULSION ILLÉGALE DE GERONIMO 2 ! COW-BOYS VS APACHES Malgré la présence de copaines depuis bientôt plus de trois jours à Geronimo 2, et l'arrivée après le rassemblement de 14:00 d'ami.e.s, de collectifs, d'associations, d'anonymes, de Gilets Jaunes, au 65 route de la Trebale à Saint-Nazaire. Les forces de police expulsaient en ce moment même les personnes qui sont sur place.Une soixantaines d'agents bloquent les nombreux soutiens venus pour visiter Géronimo 2 et apporter leurs aident aux habitant.e.s.





5 minutes pour évacuer avant intervention :

Sous la menace de FlashBalls, tazers, LBD, boucliers et hélicoptères sortis, et D'ABATTRE LES CHIENS présents , avec des 4x4 flambants neufs , 3, 4 véhicules de la BAC, 6 ou 7 véhicules de la Nationale, de nombreux Municipaux, refusants les nombreuses preuves des copaines sur place, les forces de police expulse sans ménagement les personnes soulagées d'avoir trouver un lieu où ce mettre à l'abris à l'approche de l'hiver.

Préférant éviter un bain de sang et un tabassage en règles de toutes les personnes présentes, ces dernières ont eux même ouvert la porte.

Ce bâtiment appartenant à la Mairie, abandonnée depuis plus d'un an, sans aucun projet immobilier, n'avait pourtant pas l'air d'être une priorité pour le Maire.

Cela n'a pas empêcher un déploiement de force de l'ordre qui n'a pas été envoyé lors de la fusillade d'il y'a quatre jours au petit caporal.

Ce jour là, pas une bagnole, pas un girophare.



L'hypocrisie du Maire :

Après le rassemblement de cet après-midi, le maire à fait une apparition éclair sur une chaîne nationale. Lors de cette intervention, ce dernier disait qu'ils n'acceptait plus l'occupation de bâtiments HLM.Pourtant, peu de temps après, Géronimo 2, subi une expulsion d'un lieu appartenant à la Mairie.Sans projets immobiliers sur la parcelle, en place depuis plus de 3 jours, rien, absolument rien ne laissaient prévoir un tel débarquement de Forces.



Toujours Dter !

Malgré cette expulsion totalement illégale sous les nombreux yeux des soutiens sur place, la détermination elle est toujours là !



#Geronimo

#Geronimo2

#GeronimoVive

#WinterIsComing

#CaVaChie

r#TouchePasNosChiensChats

#SquatsEnDanger

#LaMairieNousVeutLaGuerre