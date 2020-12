Eybens (Isère) : Sous une pluie d’étoiles filantes

Mis a jour : le vendredi 18 décembre 2020 à 00:55

Mot-clefs: contrôle social / prisons centres de rétention actions directes coronavirus

Lieux: eybens isère



Dans la nuit du 13 au 14 décembre 2020 à Eybens, une voiture de Vinci s’est immolée par le feu. Elle en avait assez d’appartenir à cette entreprise de bétonnage qui contruit de nouvelles prisons, écoles, aéroports, parkings, autoroutes, etc.

Le déploiement des antennes 5G (s’appuyuant sur les générations d’antennes précédentes) et la contruction de nouvelles prisons (par des entreprises comme Vinci, Eiffage, Bouygues, etc.) sont deux aspects d’une même logique sécuritaire. Logique consistant à accroître la surveillance, le contôle et le fichage en vue de remplir ces prisons.

Par cette modeste action, nous apportons un chaleureux soutien à B.*, enfermé parce qu’accusé de l’incendie de trois antennes-relais, ainsi qu’aux autres personnes enfermées pour s’être révoltées contre ce monde. Si nous sommes contre la prison, le fait d’être en taule n’est en soi pas suffisant pour qu’on se sente solidaires, nous accordons une grande importance aux idées portées.

Quelques joggers nocturnes, sans attestation (mais masqués !)