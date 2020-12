[Clip] 13’12 CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES

Mis a jour : le lundi 14 décembre 2020 à 23:23

Mot-clefs: Racisme Répression quartiers populaires anti-repression

Lieux: partout



Il est des projets musicaux qui marquent leur Histoire. 13'12 contre les violences policières épingle un fléau qu'on voudrait dire "de notre époque", et qui pourtant dure depuis des générations et semble se refiler comme la peste. A l'heure où on tente de minimiser l'entendue du problème sur les télés poubelles du pouvoir, voici un morceau sans détour qui parle du vécu et d'un sentiment grandissant en France, celui d'une police qui a fait main basse sur le territoire et qui humilie, blesse, mutile ou tue au gré de ses pulsions. Et toujours, couverte par la hiérarchie...