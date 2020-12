Au sujet du blabla anti casseurs

Mis a jour : le dimanche 13 décembre 2020 à 15:47

La violence "légitime" appartient à la flicaille et aux services d'orde CGT et Cie. Comme le droit à la parole dans les merdias qui appartient lui aussi à la flicaille, aux politiques de gôche (et de droite), et presque jamais aux personnes lambda, les seules qui trinquent réellement dans la vraie vie, les seules vraies victimes des violences!

L'hypocrisie de ces grandes gueules politiques de gôche et des syndicats et celle de certains jornalistes aussi de gôche, fait peine à voir!

Toutes et tous disent être contre le passage de ces lois archi répressives et vraiment dangereuses, mais aussi contre la seule stratégie qui peut faire mouche et apporter l'espoir qu'elles soient retirées!

Quel trahison!!! Même si on en a l'habitude, ça fait de plus en plus mal, car ces loi sont le début de la fin de toute contestation venue de la rue...!!!

Ces coups de couteaux dans le dos sont eux d'une violence inimaginable!

Leur seule obsession à ces traitres, c'est la fenêtre médiatique qui s'ouvre et dont iles voudraient bien profiter... Iles sont tous corrompu.e.s par leur carrièrisme, et se cachent en tremblant derrière l'idée déterminante qu'iles se font de la cacro-sainte "opinion publique", celle qui est portée aux écrans des merdias et rabachée du matin au soir, qui ne dit qu'une seule chose: virage à droite! Et tout le monde les suit!

La force des gilets jaunes est bien là. Iles ne se sont pas laissées impressionner par cette "opinion publique" et se sont émancipées des politiques et des syndicats, de gôche et de droite. Tous ces corrompus leur ont tiré dessus, mais malgré ça, iles ont tenu bon pendant pas mal de temps.

Les vrais casseurs sont au gouvernement, dans le rang des flics et de leurs soutiens merdiatique, et dans ceux de nos pires alliers: certains syndicats organisateurs de manifs, les hommes et femmes politiques et personnalités gôchistes, etc.

Ces dernier sont des jaunes déguisés en fait, ce sont des casseurs de la seule arme à notre portée pour défendre notre peau: la rue !!!

Et ce qui est pire, c'est que s'ils dénoncent et condamnent (ces lâches, ces salaud, ces traitres!) les "casseurs" en manif, nos faux allié.e.s ne dénoncent que du bout des lêvres et le moins souvent possible la provocation gratuite et le déchainement de violences croissant des brutes en armures assermentées très souvent hors-la-loi et aux arrières défendues par la "justice". Pourtant, ces ordures ultra-violentes, elles tuent, nassent, enferment, mutilent, mentent, etc, et tout ça au vu et su de tout ce petit monde de crevards que sont les traitres gôchistes!!!

C'est gerbant! C'est dramatique!

C'est l'état policier!