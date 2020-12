[brochure] Fragments d’un confinement à Bure…

Mis a jour : le samedi 12 décembre 2020 à 21:31

Mot-clefs: Ecologie nucléaire

Lieux: Bure



Il aura fallu 5 semaines de confinement collectif et 1054 repas vegan avec option sans gluten et crudivores pour rassembler ces mots, collectés en décembre 2020 à la Maison de Résistance à la Grosse Poubelle Nucléaire. Ils forment un témoignage collectif de confinement, une mémoire des luttes à Bure. Ils témoignent de la richesse et de l’intensité de ce qu’il s’est vécu pendant ces semaines et des 1000 façons dont les luttes se vivent et se déploient dans la vie de tous les jours. À travers ces lignes, c’est une expérimentation de vie collective imprévue qui se dessine avec pour seule base commune initiale : notre lien à Bure et à la Maison de Résistance. Ce que ces lignes révèlent, c’est aussi certains rapports à la temporalité confinée, à la vie perpétuellement fliquée de Bure, au côté expérimental de la vie ici, confinée même en temps normal.

Fermez bien la porte derrière vous !