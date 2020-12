Opération de police à Toulouse

Mis a jour : le vendredi 11 décembre 2020 à 19:09

Mot-clefs: Répression

Lieux: toulouse



Nous voyons à l’exterieur une dizaine de camions de CRS, plusieurs voitures d’OPJ et d’autres unités difficilement identifiables. Ils sont cagoulés et armés, une cinquantaine environ se balladent dans le batiment. Selon leurs mots l’objectif est "une opération de police qui vise 2 personnes".

Les flics se dirigent directement vers les chambres des personnes qui seront embarquées.

En plus de filmer l’entiereté de l’opération les flics prennent en photo les batiments, les visages des personnes présentes et les chien.nes. En dehors de ces deux personnes rien d’autre n’est embarqué, ils ne fouillent pas plus. En 1h l’opération est finie et les flics repartis.

Nous avons eu vent que le meme type d’opérations a eu lieu precisement au meme moment dans d’autres villes.

On ne sait pas pourquoi ces personnes ont été ciblées mais on peut affirmer que cela n’est pas lié à d’autres affaires récentes à Toulouse ni à la vie du lieu et ses activités.

En attendant ici, on prend soin les unes des autres et nous avons besoin de nous retrouver entre nous et de ne pas recevoir de nouvelles personnes pour le moment.

Merci de votre soutien, prenez soin de vous.

Acab cependant.



Police operation in Toulouse



This Tuesday, December 8th at 6 am, a large police force breaks down the door of a squat in Toulouse, to pick up 2 people and their trucks.

We see outside a dozen CRS trucks, several OPJ cars and other units that are difficult to identify. They are hooded and armed, and about 50 of them are walking around the building. In their words, the objective is "a police operation targeting two people."

The cops go directly to the rooms of the people who will be boarded.

In addition to filming the entire operation, the cops take pictures of the buildings, the faces of the people present and the dogs. Apart from these two people nothing else is taken on board, they do not search any more. In 1 hour the operation is finished and the cops leave.

We got to know that the same type of operations took place at the same time in other cities.

It is not known why these people were targeted but it can be said that it is not related to other recent cases in Toulouse or to the life of the place and its activities.

While waiting here, we take care of each other and we need to find each other again. We don’t receive new people for the time being.

Thank you for your support, take care of yourself.

ACAB.