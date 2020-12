Deux solidaires poursuivis par la justice

Mis a jour : le mardi 1 décembre 2020 à 09:36

Mot-clefs: Racisme Répression Resistances contrôle social / prisons centres de rétention précarité immigration sans-papieres frontieres exclusion chômage

Lieux: montgenèvre



Le 19 novembre, à Montgenèvre, deux solidaires ont été interpellés lors d’une maraude de l’unité mobile de mise à l’abri (UMMA), organisée par Médecins Du Monde et Tous Migrants alors qu’ils étaient en train de porter assistance à une famille composée de deux enfants mineurs, de 10 et 14 ans, d’une femme enceinte d’environ huit mois et de son mari.