Mobilisations contre Amazon à Montbert (44) et Briec (29)

A peine dévoilé, le projet d'entrepôt géant Amazon au sud de Nantes est déjà combattu par des milliers de personnes. Conseillons immédiatement à la multinationale et aux élus locaux d'arrêter les frais. Car face à une opposition aussi nombreuse, plurielle et dynamique, qui a fait ses preuves à Notre-Dame-des-Landes et avant contre le nucléaire, on voit mal comment l'entreprise de Jeff Bezos pourrait s'implanter en Loire-Atlantique.





Samedi 28 novembre, plusieurs milliers de personnes se sont donc retrouvées sur le rond-point à l'entrée de Montbert, commune sensée accueillir le monstrueux projet. L'affluence sur zone a même provoqué un bouchon. 10 jours plus tôt, c'était déjà 400 manifestants qui inauguraient la mobilisation au même endroit. Gilets Jaunes, syndicalistes, riverains et riveraines, écolos, paysans et paysannes, étudiants et étudiantes, ZADistes, musiciens et musiciennes : un cortège de plus de 3000 participants a traversé un bout de vignoble sous le soleil, après quelques discours.

Des gendarmes, des chiens, un hélicoptère et même un drone ont tenté de perturber l'excellente ambiance. Alors que le cortège souhaitait entrer sur le site prévu pour le projet, un charivari opposant les manifestants essayant d'ouvrir la grille et les gendarmes poussant pour la refermer a eu lieu. L'équipe bleue, mauvaise perdante, a triché en arrosant copieusement la foule avec des gazeuses.

Mais ce n'est qu'un début. Et les flammes dans le cercueil d'Amazon sur fond de fanfare prouvent le fort démarrage de la résistance au projet.

