Bradford (UK) : double attaque incendiaire contre la 5G

Quartier de Bierley (Bradford), 4 novembre Dans le West-Yorkshire, à Bradford plus précisément, on est en train d’assister à une singulière vague de sabotages automnaux contre les antennes de téléphonie mobile. Après l’incendie volontaire le 10 septembre dernier sur Otley Road d’un mât avec un appareillage 5G au sommet, suivi d’un deuxième le 17 septembre dans le quartier de Bierley et d’un troisième le 23 septembre sur Leeds Road, voilà qu’après que le mât de Bierley ait été bien remonté comme il faut, il est à nouveau parti en flammes le soir du 4 novembre.