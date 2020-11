[Allemagne] Mobilisation ce dimanche 22 novembre contre un tronçon d'autoroute

Mis a jour : le lundi 23 novembre 2020 à 12:05

Action efficace de "Ende Gelände" ce dimanche matin. 400 personnes ont réussi à traverser la ligne policière et arrêter les travaux devant le campement logistique policier. Le fait que l'on soit dimanche joue aussi, car il y a beaucoup de pressions médiatiques autour des actions de la police, spécialement le dernier jour de la semaine. Dimanche dernier, la police a blessé gravement une personne qui est tombée d'un treepod. C'est la première fois ici qu'une action au sol bloque efficacement la police et les travaux.

Espèrons que la même action de blocage se répétera les jours suivant. Les branches et troncs devant le campement policier sont récupérés pour réaliser des barricades et autres constructions.

Suite à l'appel de "désescalade" de la part de responsables de l'église évangélique du land, la police a déclaré qu'aucune expulsion ne serait réalisée aujourd'hui. Cependant, les travaux continuent là où les arbres ont déjà été coupés et un ballet incessant de camions déposent du gravier sur l'humus forestier.

La lutte continue et la colère gronde de plus en plus fortement. La mobilisation prend de l'ampleur. Beaucoup de pleurs chez les activistes qui voient disparaître leurs cabanes ou les blessures de camarades.

Je viens d'apprendre en parlant avec un homme d'un certain âge qui habite dans le coin et lutte depuis plus de 40 ans contre ce projet d'autoroute qu'une entreprise française est impliquée à 50% dans ce projet. Je transmettrai plus d'informations détaillées dès que possible.

ENDE GELÄNDE : Une organisation activiste qui organise des grandes actions de blocages avec beaucoup de personnes. Une fois par an il y a un célèbre blocage à moitié symbolique, à moitié efficace de la mine de charbon "gazweiler" près de Hambach forest. Suite à des discussions, les objectis du groupe s'élargissent. Une grande présence dans les villages qui seront détruits pour chercher le charbon ( #alledörferbleiben ) et des actions désormais pour lutter contre ce projet d'autoroute. En France, vous avez RadiAction / ex Ende Gelände France , un nouveau groupe qui s'inspire d'Ende Gelande en se concentrant sur la lutte anti-nucléaire.

Forêt de dannenroeder wald en Allemagne. Dans le land de hessen. 45% du défrichement réalisé. 2000 policiers mobililisés depuis plus d'un mois.

