ARGENT MAGIQUE : DES 4X4 VITRES TEINTÉES POUR LA POLICE

En Régime néolibéral autoritaire, il n'y a que le budget de la répression qui augmente. Quelle autre catégorie que la police peut se vanter d'avoir obtenu autant de moyens et de soutien de la part des gouvernants ces dix dernières années ?

Avec Macron, en trois ans, il y a eu :

- Les achats massifs de grenades lacrymogènes, pour 17,5 millions d'euros

- 1,8 millions d'euros de grenades explosives GM2L, et 40 000 grenades de désencerclement

- 89 nouveaux blindés pour 65 millions d'euros

- Les achats de milliers de LBD supplémentaires

- Les centaines de drones en plein confinement

- Des commandes massives de menottes et de gazeuses

- Des commandes de fusils d'assaut, de munitions

- Des milliers de recrutements et des primes

- 1 milliard d'euros en plus pour la sécurité l'an prochain

- ...

A présent, Darmanin annonce en guise de cadeau de Noël « les nouvelles 5008 de la Police Nationale et de la Gendarmerie nationale sont arrivées ! ». Prix à l'unité d'un tel véhicule : entre 30 et 40 000 euros pièce. Estimation de la dépense : 39 millions d'euros minimum. Cet achat ostentatoire en pleine crise sanitaire s'accompagne de lois liberticides : le gouvernement appuie de toutes ses forces la police, matériellement et politiquement.

Pendant ce temps :

- Les enseignants font cours dans des classes de plus de 35 élèves

- Les hôpitaux sont saturés et les soignants se suicident ou font des dépressions

- La Poste et le rail sont en cours de privatisation

- Les universités meurent

- Les retraites sont sabrées

- Le budget de l'aide alimentaire est réduit par le gouvernement ...

- La précarité et la grande pauvreté explosent

« Il n'y a pas d'argent magique », osait dire Macron à une infirmière il y a deux ans. Le gouvernement ne tient plus que par sa police.

