[Brésil] Un homme noir tabassé à mort par des vigiles de Carrefour

Mis a jour : le lundi 23 novembre 2020 à 13:14

Mot-clefs: Racisme Répression

Lieux:



Jeudi soir, une personne s'est fait frapper à mort par des vigiles de l'enseigne Carrefour, qu'on connait bien ici, à Porto Alegre. Et ce la veille de la journée de la conscience noire.

Des milliers de personnes en colère sont descendues dans les villes du pays suite à ce meurtre, et la chaine de magasins prise pour cible (pillages, incendies, attaques, bloacages, envahissements..)

Yaurait de quoi donner un échos ici, avec la conflictualité qui s'exprime en ce moment contre le bras armé de l'Etat (floutté ou pas d'ailleurs), et si tout le monde détestait autant Carrefour que les flics racistes et assassins.

AVACAT (All Vigiles And Cops Are Targets)