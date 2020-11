Nantes : 2000 pers. dans les rues contre la loi de sécurité globale

Mis a jour : le lundi 23 novembre 2020 à 13:18

La période actuelle est sombre : état d'urgence sanitaire persistant, suspension des libertés les plus basiques, réponses policières à toutes les questions, et maintenant une loi pré-dictatoriale imposée dans un pays sous cloche. La « loi de sécurité globale » veut interdire de fait de prendre des images de policiers armés tout en généralisant la surveillance fichage de tous les opposants. En étendant l'impunité des forces de sécurité et la reconnaissance faciale.