Pure négativité

Mis a jour : le samedi 14 novembre 2020 à 12:38

Mot-clefs: queer nihilisme queernihilism baedan breakdown

Lieux:



extraits :

" nous ne somme pas intéressé.es par un projet social de queerness, par des contributions queer à la société, par le fait de modeler nos propres ghettos dans les structures matérielles et symboliques de la vie capitaliste. Notre rapport à la théorie queer devrait plutôt se situer dans le discernement des moments révèlant un potentiel de destruction de la société, de ses structures, de ses relations."

"Les concepts de Gauche telles que la réforme, le progrès, la tolérance et la justice sociale se retrouvent toujours confrontés à la dure réalité : à savoir que toute avancée progressiste ne peut qu'amener un système plus sophistiqué de misère et d'exploitation; que la tolérance ne veux rien dire; que la justice est une impossibilité. Les militants, autant les progressistes que les révolutionnaires, répondront toujours à notre critique de l'ordre social en demandant que l'on y articule une quelconque sorte d'alternative. Disons le une fois pour toute : nous n'en n'avons aucune à offrir. Face à un système qui intègre de manière ininterrompue tout projet positif en son sein, nous ne pouvons nous permettre d'affirmer ou de proposer de nouvelles alternatives qu'il puisse consommer. Nous devons plutôt prendre conscience que notre tâche est infinie, non pas parce que nous avons tant à construire mais parce que nous avons un monde entier à détruire. Notre vie quotidienne est si saturée et structurée par le capital qu'il est impossible d'imaginer une vie qui vaille le coup d'être vécue, à l'exception d'une vie de révolte. Nous appréhendons la destruction comme nécessaire, et nous la désirons en abondance. Nous n'avons rien à gagner à avoir honte de ces désirs ou à manquer de confiance en eux. Il ne peut y avoir de liberté à l'ombre des prisons, il ne peut y avoir de communautés humaines dans un contexte marchand, il ne peut y avoir d'auto-détermination sous le règne d'un État."

https://breakdown.noblogs.org/post/2020/09/05/pure-negativite/