Pays basque: Les jeunes nationalistes affrontent la police à Pampelune

De nombreux jeunes manifestants de la gauche nationalistes sont descendus à l’appel de la Gazte Koordinadora Sozialista, dans les quartiers de La Rochapea et Chantrea à Pampelune samedi après-midi, renversant et incendiant des conteneurs, détruisant des terminaux bancaires, et affrontant la police nationale venu soutenir de la police municipale. Il n’y a eu aucune arrestation. Les policiers ont essuyé des jets de projectiles et ont tiré des balles en caoutchouc.