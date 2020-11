les 7 personnes incarcérées à toulouse pour les tags et refus d'identification sont sorties

Mis a jour : le samedi 7 novembre 2020 à 13:24

Petit mot pour dire que les 7 personnes incarcérées à Toulouse pour l'affaire de tags et refus d'identification sont toutes dehors actuellement. 4 d'entre elles sont sorties mardi 3 novembre, jour prévu de leur libération. Les 3 autres ont passé 48h au Cra et sont sorties après un passage devant les juges des libertés et de la détention, jeudi 5 novembre