Travailleurs et travailleuses des magasins Makro en grève - Acte 2

Mis a jour : le samedi 31 octobre 2020 à 03:05

Mot-clefs: luttes salariales

Lieux: belgique laidegique



Samedi 17 octobre 2020. - Les tenaces travailleuses et travailleurs de Makro continuent leur action. Le groupe Ici et Maintenant (Belgique) de la Fédération Anarchiste les salue et leur souhaite un franc succès !