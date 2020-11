(toulouse) Les prisons faut les cramer, pas en faire des musées !

Mis a jour : le samedi 31 octobre 2020 à 02:50

Mot-clefs: prisons

Lieux:



Dans la nuit du 28 octobre, nous avons inauguré avant l'heure l'exposition « Mémoire d'une prison », qui devait ouvrir le lendemain dans l'ancienne prison du Castelet à Saint Michel (Toulouse). On a jeté des œufs de peinture sur la façade fraichement rénovée, et on a écrit « Les prisons faut les cramer, pas en faire des musées ! ».













En plus de construire plein de nouvelles taules (avec le nouveau plan prison qui prévoit des milliers de places en plus) , ils réaménagent celles qui ne sont plus utilisées, pour en faire un musée, un lieu de commerce (café) et de « culture » (cité de la musique)... qui s'inscrivent dans un processus plus global d'embourgeoisement du quartier.

Par ce petit geste on voulait aussi faire un big up à toutes les personnes qui se révoltent en prison !

Et aussi, en ces temps de couvre-feu, de reconfinement, ou la présence policière et la délation sont accentuées... on a envie, autant que possible de continuer à faire des trucs !

Anciennes, présentes, futures : Feu à toutes les prisons !!