Succès de la manif de Lannemezan pour la libération de Georges Abdallah !

Samedi 24 octobre devant les portes de la prison de Lannemezan c’est finalement plus de 600 personnes qui se sont rassemblées pour exiger la libération immédiate de Georges Abdallah, communiste arabe et combattant de la résistance palestinienne emprisonné en France depuis 1984. Pour la dixième année consécutive, cette manifestation a connu une participation historique malgré le couvre-feu et la pandémie qui ont limité les déplacements.





De nombreuses délégations de Toulouse, Bordeaux, Pau, Auch, Tarbes, Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Marseille, Martigues, Annecy, Montpellier et d’ailleurs avaient fait le déplacement. De nombreux comités de soutien à la Palestine et à Georges Abdallah étaient présents (Collectif Palestine Vaincra, Samidoun, Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah, Couserans-Palestine, UJFP, ISM-France, CAPJPO-EuroPalestine, des comités BDS, des sections de l’AFPS, Collectif 65 pour la libération de Georges Abdallah, Libérons Georges 33…), des organisations politiques de gauche et d’extrême gauche (UJDL/PCL, JC/PCF, FI, NPA, Lutte Ouvrière, UCL, Secours Rouge, Eunomia, PRCF, ANC, PCRF, PCOF, JR, PCM, DIP, Partizan, Libertat, Partido de los trabajadores, Rete dei Comunisti…) tout comme des syndicats (Union Syndicale Solidaires, des sections SUD et CGT…) et des organisations antiracistes et antifascistes (ATIK, FUIQP, AFA Pau, AFA Paris Banlieue, AFA Tolosa, AFA 79, DAR Harraga, Toulouse Anti CRA, Comité Vérité et Justice 31…). L’immense diversité politique et organisationnelle des participants à la manifestation témoigne que le combat pour la libération de Georges Abdallah unis toutes les personnes éprises de justice. La marche était ouverte par une banderole unitaire des différents comités de soutien à la libération de Georges Abdallah........





