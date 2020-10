Métropolis

Mis a jour : le lundi 26 octobre 2020 à 21:39

Mot-clefs: métropole logement

Lieux:



Les métropoles qui poussent selon les délires de technocrates sont un terrain privilégié de la guerre sociale en cours, de la domination qui s’exerce comme des résistances et des révoltes qui donnent des bouffées de liberté. L’artificialisation continue du monde à grands renforts de capitaux, de décrets, de pelleteuses, de flics et de technologies ravage les milieux de vie, et par la même occasion dégrade les possibilités de liberté.

Après un détour historique sur le développement de l’urbanisme, l’ouvrage évoque plusieurs réalisations des technocrates aujourd’hui à Caen, Cherbourg, Lille, Saclay et Grenoble. Il s’agit d’en tirer des leçons, des noms et des adresses, pour mieux s’y confronter.



Il est possible de commander le bouquin en envoyant un mail à jackdejean@riseup.net. L’ouvrage est à prix libre en distro et 5e en librairie. Pour les envois postaux, il faut ajouter les frais postaux.

Prix de revient : 1 livre = 2,20e

10 livres = 22e.



L’ouvrage est aussi disponible dans les lieux suivants :

Caen : Local Apache, 35 bvd Poincaré ; Librairie Brouillon de culture, 29 rue st sauveur ;

Paris : Bibliothèque Libertad, 19 rue Burnouf ; Librairie Publico, 145 rue Amelot



Sommaire

LE VER EST-IL DANS LE FRUIT URBAIN ?

L’URBANISME EST AUTORITAIRE ET CAPITALISTE

L’URBANISME CONTRE-INSURRECTIONNEL

L’URBANISME MODERNE AUX SYMPATHIES FASCISTES

LES TECHNOS AU POUVOIR

CAEN, METROPOLE EXEMPLAIRE

UN CHERBOURG ATOMIQUE

LILLE LA SOCIALISTE

PARIS-SACLAY, CŒUR DE CIBLE

GRENOBLE L’ECOLO

DE L’HYPER, DU POST ET DU HIGH-TECH POUR MIEUX FLIQUER

UN SOCIAL PEUT EN CACHER UN AUTRE

UN AVENIR (IR)RADIEUX ET L’EPIDEMIE D’AUTORITE

UN ESPACE CONFLICTUEL

LES CONTOURS POSSIBLES DE COMMUNAUTES HUMAINES DESIRABLES

BIBLIOGRAPHIE