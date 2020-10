Entre politique électorale et guerre civile

Mis a jour : le mardi 27 octobre 2020 à 10:23

Mot-clefs: election(s)

Lieux: usa





vote revolt

Il n’est guère surprenant que des anarchistes soient préoccupé.e.s par le résultat des élections. L'administration qui accédera au pouvoir - que ce soit par victoire électorale ou par d'autres moyens - déterminera le type de défis auxquels nous sommes et seront confrontés alors que nous continuons à lutter pour abolir la police, les prisons, les frontières et beaucoup d'autres formes d'oppression.



Voici l' argument le plus fort fort que nous puissions imaginer pour voter : si nous nous considérons comme engagé.e.s dans un conflit pur et simple avec une armée adverse composée de toutes les forces de l'État, il peut être judicieux de profiter d'une chance, même minime, d'influencer qui dirigera cette armée contre nous. De ce point de vue, cela pourrait valoir la peine de prendre une demi-heure pour voter - en supposant qu'il n'y ait vraiment pas de moyen plus efficace d'employer cette demi-heure particulière - mais cela ne pourrait jamais justifier de détourner notre attention de nos efforts offensifs ou de faire savoir à nos ennemi.e.s où nous dormons la nuit.1 (À ceux qui craignent que le vote légitime nos dirigeant.e.s, nous pourrions dire que la principale façon de légitimer leur pouvoir est de ne pas les renverser.)



Bien sûr, la grande majorité des gens ne comprennent pas voter de cette façon. L'obsession libérale du vote en tant que but ultime de la participation politique est un symptôme - et un alibi pour - d'un refus pervers d'assumer la responsabilité de toutes les manières les plus efficaces que l'on puisse faire pour apporter des changements. De même, les "gauchistes" qui admettent que l'État représente un obstacle structurel à leurs aspirations ont néanmoins tendance à faire naître l'espoir que le règne périodique du moindre de deux maux représente un pas vers un monde meilleur plutôt qu'un moyen de stabiliser l'ordre existant. Par conséquent, ils / elles sont toujours surpris.es par la manière dont les act.rice.eur.s étatiques cooptent, ruinent et sapent tous leurs efforts.

Prenez le Parti des travailleurs au Brésil, l'extrême gauche Syriza en Grèce et - il n'y a pas si longtemps - Barack Obama aux États-Unis. Toustes ont utilisé une rhétorique progressiste et des réformes sociales mineures comme couverture pour continuer à mettre en œuvre un programme néolibéral et à sévir contre des mouvements de changement social, alimentant la désillusion populaire et, finalement, créant les conditions pour que l'extrême droite accède au pouvoir. Ce n'est qu'en comparaison avec Bolsonaro, la Nouvelle Démocratie et Trump - leurs successeurs d'extrême-droite dont ils/ elles ont rendu les victoires inévitables - que ces administrations peuvent sembler souhaitables à quiconque à "gauche".



Cette fois-ci, personne ne se fait d'illusions sur le fait que le progrès ou la réforme sont n'importe où sur le bulletin de vote américain. Le cynisme abonde. Si, lors de sa première campagne présidentielle, Trump a essentiellement promis de ramener la classe ouvrière blanche dans les années 1950, Joe Biden propose de ramener l'Amérique dans le temps jusqu'en 2016. Politiquement parlant, Joe Biden est une non-entité représentant la peur des électeurices d'être gouverné.e.s. par Trump, leur désespoir de voir jamais un changement significatif à travers le système politique, et leur incapacité à imaginer une approche plus efficace de l'autodétermination.

Plus nous nous concentrons sur l'élection, plus nous avons tendance à internaliser la logique de la politique électorale : représentation, règle de la majorité, souveraineté comme compétition gagnant-emportant, respect de la procédure. Les préoccupations des libéraux quant à la préservation de l'état de droit et à la réforme du collège électoral servent à inculquer ces prémisses.Par exemple - si la raison pour laquelle il serait inadmissible d'accepter un deuxième mandat de Trump est que nous pensons que la majorité des électeurices dûment inscrits dans ce pays s'opposent à sa candidature, que se passerait-il si Trump surprenait à nouveau tout le monde en remportant les élections avec une solide majorité de le collège électoral, ou même gagner le vote populaire? Serons-nous alors tenus d'accepter son autorité et d'obéir aux décisions de sa Cour suprême?De notre point de vue, il est de la lâcheté morale de présenter le problème du maintien au pouvoir de Trump comme une crainte qu'il puisse le faire illégalement. Les gens qui se concentrent là-dessus oublient que la raison pour laquelle nous sommes dans ce gâchis en premier lieu est que Trump a déjà été élu par le même système électoral démocratique qu'ils elles nous exhortent à défendre à tout prix. Se concentrer sur la possibilité que Trump puisse remporter une victoire sournoise cette fois-ci revient à amener tous celleux qui s'opposent à Trump à être prêts à abandonner les combats et à accepter quatre ans de plus de son administration s'il gagne «juste et carré».De manière tout aussi significative, cela sert à habituer les mêmes personnes à la complaisance si Joe Biden prend le pouvoir mais continue d'appliquer au moins certaines des politiques de l'ère Trump - comme il le fera sans aucun doute.En tant qu'anarchistes, nous n'avons pas décidé d'interrompre l'investiture de Trump parce qu'il a perdu le vote populaire en 2016 - nous l'avons fait parce que nous nous sommes opposé.e.s à l'ensemble de son programme et à l'idée que tout le monde devrait pouvoir exercer autant de pouvoir en premier lieu.Nous n'avons pas fermé les aéroports parce que nous nous attendions à ce qu'un.e juge dûment nommé.e finisse par déclarer l'interdiction musulmane de Trump inconstitutionnelle - nous l'avons fait parce que nous pensons que toustes les êtres humains méritent le droit de voyager librement, quels que soient les décrets du président, du juge ou du bloc de vote. .. Même si Trump était réélu avec 100% des électeurices inscrit.e.s votant en sa faveur, 2 nous continuerions à résister à toutes attaques contre les immigrant.e.s, ses interventions fédérales contre les manifestations de Black Lives Matter, son autorité soutenue par la force...Il n'y a rien de fondamentalement à propos de la volonté de la majorité, pas plus qu'il n'y a rien de fondamentalement éthique ou honorable à obéir à la loi. Si vous voulez vraiment mettre fin à l'injustice, empêchez tout groupe, qu'il soit minoritaire ou majoritaire, de dominer systématiquement les autres. Jusqu'à ce que nous construisions de vastes réseaux horizontaux de solidarité pour y parvenir, des tyrans comme Trump ou Bolsonaro continueront à arriver au pouvoir, et des centristes comme Joe Biden ou autres continueront d'essayer de les rencontrer à mi-chemin d'une manière qui rapproche notre société de plus en plus de la tyrannie et de tous les votes le monde n'aidera pas.- Jerry Rubin, 15 février 1970, risque d'être condamné pour outrage au tribunal.La menace présentée par la candidature de Trump et la violence de ses partisan.e.s est pratique pour des centristes comme Joe Biden et ses partisans au New York Times. Ils elles ont déjà passé l'été à utiliser cette excuse pour exhorter les manifestant.e.s à quitter les rues et à abandonner leur influence sur les services de police meurtriers, suggérant sans fondement que les manifestations pourraient pousser les électeuricess dans les bras de Donald Trump.En fait, si nous étudions les sondages au cours de 2020, Biden a consolidé son avance après le début de la rébellion de George Floyd à la fin du mois de mai; Trump n'a commencé à regagner du terrain que lorsque les manifestations se sont calmées. Si Trump perd cette élection et ne parvient pas à conserver le pouvoir par d'autres moyens, une grande partie du mérite revient aux rebelles pour avoir obligé un sous-ensemble de la classe dirigeante à transférer leurs allégeances à Biden en montrant que quatre années supplémentaires de Trump pourraient rendre les États-Unis. ingouvernable.Les centristes ont toujours profité de la menace posée par l'extrême droite. Grâce à Trump, si Biden remporte les élections et sécurise le pouvoir, des millions de personnes qui ont toutes les raisons de lutter contre son programme express pousseront tout de même un soupir de soulagement. Les libéraux qui auraient continué à protester contre les politiques d'immigration racistes et les violences policières sous Trump les accepteront tranquillement sous Joe Biden, laissant les "radicaux" qui continuent de s'opposer à elleux isolé.e.s et exposé.e.s.Nous avons parcouru un long chemin depuis juin 2020 - un long chemin dans le mauvais sens. Immédiatement après le soulèvement, lorsque les gens dans tout le pays ont vu des manifestants à Minneapolis abolir un commissariat de police par action directe, il était enfin possible d'imaginer se débarrasser de l'institution de la police elle-même. Les réformistes ont dilué cette proposition audacieuse, substituant leur proposition de «défund» la police via le lobbying. Sans surprise, ramener la lutte sur le terrain de la politique des partis et de la procédure gouvernementale a produit des résultats lamentables. Maintenant que la lutte entre Biden et Trump occupe l'attention de tout le monde, même la suppression du financement de la police semble désespérément idéaliste.La campagne du démocrate Joe Biden représente donc la contre-révolution, pas moins que Donald Trump. Les efforts absurdes de Trump pour dépeindre Biden comme un "radical d'extrême gauche" mobilisent les électeurs de droite, mais ils servent également à fermer la fenêtre d'Overton à gauche, faisant de la campagne Biden la plate-forme la plus radicale imaginable.Cette tendance à édulcorer les propositions radicales et à réduire la portée de l'imaginaire populaire est inhérente à cette démocratie majoritaire. Les exigences de compétition pour former le plus grand bloc de vote afin de capturer le pouvoir tendent à réduire toutes les plates-formes politiques au plus petit dénominateur commun, supprimant la différence. Les minorités de toutes sortes sont structurellement contraintes de devenir des partenaires juniors dans des coalitions peu incitées à prioriser leurs besoins. La centralisation donne lieu à l'homogénéisation, marginalisant celleux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas prétendre être comme tout le monde, renforçant l'ordre existant comme la seule réalité possible.Faire pression sur les gens pour qu'ils soutiennent le moindre de deux maux plutôt que de poursuivre leurs propres rêves, la politique électorale les met de plus en plus hors de portée.Si nous n'accordons pas à n'importe quel politicien.ne qui remportera des élections le droit de nous gouverner, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des États-Unis d'Amérique ? Si la réalité consensuelle imposée par lcette démocratie majoritaire rend un changement radical impossible, comment procéder ?L'extrême droite a déjà avancé sa réponse à ces questions : la menace de guerre civile. S'ils elles ne peuvent pas garder le contrôle de l'État - le mécanisme de la violence centralisée - par des moyens électoraux, ils elles menacent de prendre la violence en main, de s'emparer des pouvoirs.Certain.e.s antifascistes ont également adopté cette rhétorique - et en effet, pour certain.e.s, la guerre est déjà arrivée. «», a déclaré Michael Reinoehl à un journaliste juste avant que la police ne l'assassine de sang-froid.La plupart de celleux qui mettent en garde contre une guerre civile imminente ne la préconisent pas explicitement - ils elles prétendent simplement que nous devons être préparé.e.s. Pourtant, comme Emma Goldman l'a expliqué dans son essai «P», la préparation de la guerre peut accélérer son arrivée. Cela peut également rendre difficile la reconnaissance d'autres possibilités.Les raisons pour lesquelles l'extrême droite réclame la guerre civile sont complexes. Au niveau de la base, les racistes de la base sentent qu'ils sont du côté perdant de la guerre culturelle et des changements démographiques. Certains ont apparemment conclu que plus ils retardent les hostilités ouvertes, plus leur situation empire. Alors qu'ils se radicalisent, des démagogues comme Donald Trump et Tucker Carlson doivent se radicaliser avec eux afin de conserver leur loyauté.Pendant ce temps, les industries extractives qui fournissent une grande partie du financement du Parti républicain sont préoccupées par ces changements démographiques qui érodent leur base électorale, conduisant à une fiscalité accrue et à des réglementations environnementales. Ils considèrent probablement les mesures de sécurité en cas de pandémie comme une pratique courante pour des mesures écologiques qui pourraient réduire leurs profits de manière permanente - le refus du COVID-19 et le refus du changement climatique proviennent des mêmes secteurs. Ils ont l'intention de continuer à maximiser leurs profits à tout prix, malgré les catastrophes écologiques et les troubles civils. Tout comme la rébellion de George Floyd a exercé un effet de levier sur les institutions de notre société, les républicains visent à utiliser la menace de violence de masse comme levier pour préserver le statu quo.Mais avons-nous quelque chose à gagner d'une escalade vers la guerre civile? Si l'extrême droite le réclame, nous devrions nous méfier particulièrement de ce paradigme.



Cette démocratie est souvent présentée comme l'alternative à la guerre civile. L’idée est que nous avons des institutions dites démocratiques pour que "tout le monde" ne s’entretuent pas simplement en quête de pouvoir. C'est le dit "contrat social" que les libéraux accusent Trump de violer.

Dans tous les cas, plutôt que de faire un choix entre la démocratie et la guerre civile, nous sommes confronté.e.s à un avenir qui détient presque certainement les deux.



C’est à nous de nous assurer qu’elle contient aussi quelque chose d’autre - un élan contagieux vers la libération.

Mais si, comme l'a dit Carl von Clausewitz, la guerre est simplement de la politique par d'autres moyens, nous devrions considérer ce que cette démocratie représentative et la guerre civile ont en commun. Les deux sont essentiellement des luttes du gagnant-emporte-tout dans lesquelles des adversaires se disputent le contrôle de l'État - c'est-à-dire pour obtenir un monopole sur la violence, le contrôle et la légitimité perçue. Les exigences de la guerre civile, tout autant que les exigences de la compétition électorale, récompensent celleux qui peuvent faire appel aux riches et puissant.e.s pour obtenir des ressources et celleux qui peuvent réduire leur ordre du jour au plus petit dénominateur commun afin de construire une masse.» - «Pourquoi l’invasion turque est importante»Si la guerre est de la politique par d'autres moyens, alors la politique telle que nous la connaissons - l'État et sa forme la plus résiliente et la plus stable à ce jour, la démocratie représentative - peut avoir émergé comme une guerre par d'autres moyens.Les conflits militarisés qui obligent chacun.e à prendre parti selon un cadre binaire ont tendance à engendrer les mêmes hiérarchies, les mêmes mécanismes d'inclusion et d'exclusion, et la même centralisation de la force coercitive qui sont fondamentales pour l'État.L'État émerge lorsqu'un camp gagne une guerre et impose son autorité; la guerre civile reprend lorsque les incitations à se disputer le pouvoir via des élections plutôt que par la force brute s'effondrent. Mais en fin de compte, la guerre civile en elle-même est appelée à se terminer avec la réémergence de l'État; toute autre chose exigerait une révolution qui transforme les participants, pas un conflit binaire qui se termine par une partie dominant l'autre. À cet égard, si la guerre est la santé de l'État, comme l'a écrit Randolph Bourne, on pourrait dire que cela vaut aussi pour la guerre civile.Un bref examen de l'histoire des États-Unis confirme que cette démocratie représentative a toujours existé sur un spectre avec la guerre civile. Bleeding Kansas est peut-être l'exemple le plus connu de cela : pendant des années, des gens se sont battu.e.s et se sont tué.e.s dans une lutte pour déterminer si le Kansas voterait pour préserver l'institution de l'esclavage. Les mêmes rivaux qui se battaient et se tiraient dessus une semaine se jetaient les uns contre les autres la suivante, puis recommençaient à se battre et à se tirer dessus.Donald Trump et ses partisan.e.s font partie d'une tradition séculaire qui considère cette démocratie comme une variante de la guerre civile. La stratégie d'intimidation des électeurices de Trump, par exemple, s'appuie sur un long héritage qui remonte aux Plug Uglies et à d'autres gangs qui ont utilisé la violence pour truquer systématiquement le résultat d' élections.» -Peter Gelderloos, «Se préparer aux troubles électoraux et à une prise de pouvoir de droite»Dans ce contexte, nous pouvons reconnaître l’accent mis par Trump sur les rassemblements de masse de type Nuremberg en tant que forme démagogique de démocratie issue à l’origine d’affrontements ouverts au sein de la politique:«Gagner une élection est une façon de revendiquer la légitimité d'avoir été choisi par le peuple; être acclamé dans la rue ou institué par la violence populaire sont d'autres moyens. Dans l'ancienne Sparte, les dirigeants étaient élus au conseil des anciens par un concours de cris - le candidat qui avait reçu les applaudissements les plus forts l'emportait. Le terme technique pour cela est acclamation… C'est la forme la plus ancienne de démocratie - spartiate plutôt qu'athénienne - dans laquelle les masses légitiment un mouvement ou un parti au pouvoir comme représentant en l'acclamant en personne, plutôt que par des élections. -De la démocratie à la libertéLa guerre civile n'est donc pas une solution aux problèmes de cette démocratie représentative. Elle poursuit simplement la logique de la lutte majoritaire pour le pouvoir sur un autre terrain, celui de la violence ouverte.Si le risque de se concentrer sur l'élection aux côtés des libéraux est que nous allons intérioriser la logique de la politique électorale, alors un risque de passer autant de temps à lutter contre l'extrême droite est que nous intérioriserons également leurs prémisses, en venant à supposer que la seule Les affrontements militarisés sont une alternative à la politique électorale. La prolifération des armes à feu lors des manifestations semble refléter cela - pas tant les armes elles-mêmes que la manière dont elles en viennent à dominer notre imagination.Quelques accélérateurs ont salué l'escalade des hostilités, saluant une ère post-démocratique dans laquelle ceux qui sont mobilisés par différentes idéologies, systèmes de valeurs et notions d'appartenance se battront ouvertement. C'est au mieux redondant: nous vivons déjà dans une ère de guerre civile qui va certainement s'intensifier. Ukraine — Charlottesville — un, deux, beaucoup de Syrias. La question n'est pas de savoir comment fomenter un conflit social, mais comment maximiser la probabilité que le résultat de ces conflits soit plus de liberté, des relations plus égalitaires et, espérons-le, à long terme, plus d'harmonie.Habituellement, la position anarchiste sur les élections est de rejeter la centralité du vote en tant que but ultime de la participation politique.En 2020, il est tout aussi important de rejeter la guerre civile que l'alternative.Ce n’est pas un argument contre la partisanerie en soi, mais plutôt une question de savoir quel genre de partisanerie nous voulons favoriser. Plutôt que de rejoindre l’une des factions rivales en compétition pour le contrôle de l’État, cherchons des moyens de transformer ces luttes et les corps sociaux qui y sont engagé.e.s, des moyens d’élargir les horizons des possibilités.Au lieu de la guerre civile, qui oppose des factions discrètes les unes contre les autres dans un combat d'armes, nous visons à répandre la révolte sur une base horizontale et décentralisée, déstabilisant les institutions du pouvoir et les allégeances et conflits qui les sous-tendent. La première étape de ce processus est de rejeter l'idée que toute loi, majorité ou leadership a un droit inhérent à notre obéissance. La deuxième étape consiste à éliminer tout romantisme persistant sur ce que nous pouvons accomplir par la seule force des armes - nous cherchons à transformer nos relations avec les autres, pas à les exterminer. La troisième étape consiste à refuser notre rôle dans la perpétuation de l'ordre existant, que ce soit en tant que participants actifs ou complices passifs qui lui permettent de continuer, donnant des exemples contagieux de rébellion qui peuvent se propager dans toute la société.Les soulèvements ingouvernables de mai et juin ont montré à quel point cela pouvait être efficace. La guerre civile tourne autour du combat contre un ennemi; dans la révolte, nous proposons à cellux qui ne sont pas encore impliqué.e.s des rôles de protagonistes dans leur propre version d'un récit partagé.Plus la rébellion et le refus se propagent d'un secteur à l'autre de la société, plus grand est le potentiel d'un réel changement social. En modifiant les conditions dans lesquelles les gens conceptualisent les problèmes qui les affectent et décident comment s'aligner, nous pouvons redessiner les lignes de conflit - par exemple, de «conservateurices contre libéraux» à «résident.e.s contre expulsions».Nous devons également explorer toutes les autres façons dont nous pouvons nous relier les un.e.s aux autres en plus de la guerre, en créant des précédents positifs pour coexister et coopérer à travers les différences. Les programmes d'entraide qui se sont multipliés depuis mars ont le mérite de créer des liens entre des personnes qui autrement ne pourraient pas s'identifier les unes aux autres, ce qui réduit la probabilité que les conflits dégénèrent en force meurtrière. En plus d'interrompre l'ordre dominant, nous devons également tisser un nouveau tissu social, instaurer la paix comme mesure offensive contre des conflits destructeurs inutiles.4En novembre, si Trump tente de conserver le pouvoir et que les solutions légalistes ne parviennent pas à résoudre la crise, certains centristes libéraux nous presseront de servir de troupes de choc de la démocratie, prenant des risques qu'ils ne prendraient jamais eux-mêmes afin de préserver l'intégrité de un système électoral qui a toujours supprimé nos voix et notre autonomie. Les républicains d'extrême droite et les fascistes purs et durs aimeraient nous voir enfermés dans une guerre symétrique avec des milices mieux armées qui ne veulent rien de plus qu'une cible fixe et une excuse légitime pour utiliser leurs armes. Nous devons veiller à ne pas finir par jouer l'un ou l'autre de ces rôles, mais à tracer notre propre chemin, en évaluant l'efficacité de nos actions en fonction de la mesure dans laquelle elles atteignent nos objectifs.Si des milices armées tentent de s'emparer des bâtiments du Capitole pour faire pression sur l'État pour permettre à Trump de conserver ses fonctions, reprenant la tactique qu'ils elles ont testée lors des manifestations de «réouverture» en avril, nous ne devrions pas aller les y rencontrer en combat ouvert. Nous devrions plutôt identifier tous les points de pression dans cette société par lesquels nous pouvons exercer un effet de levier de manière asymétrique, toutes les chaînes d'approvisionnement qui fournissent les ressources dont dépendent les milices, leurs soutiens et l'État lui-même. Imaginez une vague de blocus (armées), de grèves, d'assemblées auto-organisées et d'actions coopératives ciblant divers aspects de l'État et de l'économie, résultant d'une multiplicité de formes d'organisation qui se chevauchent qui ne peuvent pas toutes être cooptées par des démocrates désireux de dicter les termes des précédents qui subsisteront longtemps après la fin de ce moment politique particulier. En saisissant l'occasion d'interposer nos propres récits et nos propres agendas, en parlant directement des besoins quotidiens des gens ordinaires, nous pourrions sortir de la crise plus forts et mieux connectés.S'il y a une bonne nouvelle sans ambiguïté cette saison électorale, c'est qu'aucun.e des principaux candidat.e.s ne représente quoi que ce soit comme un programme radical. Si le gauchiste Bernie Sanders (ou un autre socialiste) était devenu le candidat démocrate et avait remporté les élections, il aurait été confronté au même sabotage interne de la part de politicien.ne.s de carrière qui l'a empêché de remporter l'investiture, sans parler des défis structurels qui ont condamné les aspirations socialistes du Parti des travailleurs et de Syriza. Ses efforts pour tempérer le capitalisme féroce n'ont pu qu'échouer, incitant certain.e.s de ses partisan.e.s à embrasser latout en laissant d'autres désabusé.e.s et amer.e.s. Mieux vaut que le centre soit discrédité sous Biden.Dans ces conditions, aucun parti ne peut conserver longtemps le pouvoir sans perdre sa légitimité et catalyser l'opposition. Nous l'avons vu sous le Parti des travailleurs au Brésil, sous Syriza en Grèce, sous Obama aux États-Unis.Maintenant, nous l'avons également vu sous Trump - les nationalistes de la base et les suprémacistes blanc.he.s qui ont subi tant de revers sous son administration seraient probablement dans une position plus forte aujourd'hui s'ils elles avaient pu se présenter comme l'opposition à une administration Clinton impopulaire.Comme nous l'avons fait valoir le lendemain de la victoire de Trump aux élections de 2016:Cherchons des doublures argentées dans ce nuage de gaz lacrymogène venant en sens inverse. C'est peut-être pour le mieux que quelqu'un comme Trump arrive au pouvoir maintenant, plutôt que dans quatre ans. Que la droite démontre que ses solutions sont tout aussi inadéquates que celles proposées par la gauche. À une époque de crises économiques, d'effondrement écologique et de guerre qui se propage, l'État est une patate chaude: personne ne pourra le tenir longtemps.S'il est vrai que le pouvoir de l'État est devenu une patate chaude qui brûle quiconque tente de le tenir - une thèse qui sera testée à nouveau en novembre - la dernière chose dont nous avons besoin est que nos propositions révolutionnaires soient confondues avec le programme édulcoré d' un parti politique. Si nous voulons faire des changements profonds et durables, nos mouvements doivent continuer à se développer à partir de la base, en démontrant l'efficacité de l'action directe, en encourageant un appétit pour un changement fondamental, jamais confondu avec un programme de parti (même gauchiste) qui pourrait être mis en œuvre à travers l'appareil existant du pouvoir d'État. .Si Biden réussit à assurer une présidence, nous devons immédiatement pivoter pour lui faire face, en montrant toutes les manières dont son administration continue et continuera à mettre en œuvre le programme libéral des Trump, des Obama, des Clinton.... Il ne doit y avoir aucune confusion sur la distance entre les mouvements sociaux de base et le parti politique à la Maison Blanche.Sous une présidence Biden, nous verrons probablement des attaques croissantes d'une extrême droite frustrée. Les millions de racistes que Trump a encouragé.e.s ne changeront pas simplement leurs allégeances à des personnes comme le projet Lincoln s'il est vaincu aux urnes. Nous devrions pouvoir résister à leurs attaques de la même manière que nous avons vaincu les formations combattantes de l'extrême droite à l'époque Trump, à condition que nos camarades de gauche et du centre ne nous laissent pas combattre seul.e.s. Une fois de plus, cela sera déterminé si nous permettons à Biden et à ses acolytes de créer l'impression que la crise des années Trump a été résolue.Comme nous l'avons écrit il y a quatre ans, quelques heures après que Trump ait remporté l'élection,1 ) Dans de nombreux États amériaceains, vous inscrire pour voter fait de votre adresse personnelle une donnée rendue publique. Celleux qui souhaitent éviter cela peuvent s'inscrire comme sans-abri. ?2 ) Soit dit en passant, aucun.e candidat.e à la présidentielle américaine n’a jamais reçu les voix d’un quart de la population. ?3 ) Dans une interview au début du mois, un combattant anarchiste de longue date du Rojava a décrit comment cela s'est déroulé dans les premières années de la guerre civile syrienne: «Alors que les combats s'intensifiaient et que la guerre s'intensifiait, les factions plus faibles étaient absorbées par des factions plus fortes ou tout simplement dissoutes. Lorsque Daech a commencé à pénétrer en Syrie en 2013, les factions de l'opposition ont dû choisir leur camp - avec Daech ou contre elleux. ?4 ) À cet égard, nous nous inspirons des récentes déclarations anti-guerre des rebelles des deux côtés du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Nous pouvons apprendre beaucoup des anarchistes et autres antimilitaristes qui ont vécu les guerres civiles en ex-Yougoslavie, en Colombie, au Pérou et en Irlande du Nord....traduction de https://crimethinc.com/2020/10/21/between-electoral-politics-and-civil-war-anarchists-confront-the-2020-election