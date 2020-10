Surveillance et smartcity dans TECHNOPOLIS de Mayday [radio canut]

Mis a jour : le jeudi 22 octobre 2020 à 12:39

Mot-clefs: Médias contrôle social

Lieux:



Déploiement de la 5G, drones, reconnaissance faciale, capteurs sonores, big data, GAFAM et transformations mercantiles de la ville, l’enfer est sur terre, il est souvent bardé de technologie et on peut toujours le faire reculer.





Cette semaine Mayday donne la parole à ceux qui bossent depuis des années sur ces questions. Felix Treguer de la Quadrature du net nous présente les technologies de surveillance aujourd’hui déployées dans l’espace urbain et plus globalement cette tendance qu’ont les gouvernements à trouver des solutions aux problèmes qu’ils se posent dans la course à l’innovation. Matthieu Adam et Hervé Rivano reviennent sur l’idée de smartcity à partir de la capture des données par les GAFAM notamment. Une captation qui produit des transformations dans la production de la ville dont ils parlent plus largement dans l’ouvrage « le capital dans le cité » qui vient de sortir aux éditions Amsterdam http://www.editionsamsterdam.fr/le-capital-dans-la-cite/

Le Podcast

Enfin, il est aussi question d’illectronisme, d’Amishs et de personnes en lutte contre la 5G et son monde.

________________

P.-S.

Depuis la rentrée de septembre, on a aussi voulu montrer que le caca est politique, que nos vestiges sont multiples, que nos peaux se lisent et qu’on est toujours mieux à vélo dans l’espace de la ville.

Vous pouvez réécouter toutes ces émissions (et d’autres) ici : https://audioblog.arteradio.com/blog/98875/mayday

et c’est en direct tous les mercredis à 18h sur RADIO CANUT