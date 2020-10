17 octobre : aujourd’hui on manifeste !

Mis a jour : le dimanche 18 octobre 2020 à 19:01

Mot-clefs: immigration sans-papieres frontieres

Lieux: paris



Les marches de sans-papiers entrent dans Paris ce matin. Elles convergeront place de la République. Et nous manifesterons. Ceux et celles que pouvoir et médias veulent rendre invisibles parmi les invisibles seront en tête. Aves des dizaines de milliers d’autres manifestantEs pour dire que nos sorts sont liés. Dernière infos.