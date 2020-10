Nantes: dépistage du Covid refusé - quand la préf. met en danger les plus démunis

Mis a jour : le mercredi 14 octobre 2020 à 16:56

Mot-clefs: coronavirus

Lieux:



Aujourd'hui était prévue une opération de dépistage du Covid dans un squat nantais, accueillant environ 120 personnes. Les services de la PASS, le réseau associatif et militant ainsi que les services de la Ville de Nantes s'étaient mis d'accord pour que tout se passe bien. MAIS La Préfecture refuse ce diagnostic, car elle n'a que quelques places (11, me dit-on) pour isoler les éventuels futurs positifs.





Du coup, les services de la PASS font un simple exercice d'orientation, sachant qu'il n'y aura pas de solution pour les éventuels malades...



Conclusion : on ne teste pas ces gens, pire, on met en danger celles et ceux qui ne seraient pas encore contaminé.e.s...



#SantéPourTous.tes